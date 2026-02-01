Jesús Vallejo se moja con el Real Zaragoza y apunta al Barcelona

El defensor del Albacete volvió a la titularidad este pasado sábado ante los maños y confirmó que la dinámica de Copa del Rey les ha ayudado en la buena racha de cuatro triunfos consecutivos

El Albacete firmó este pasado sábado su cuatro triunfo consecutivo entre Liga y Copa del Rey. Pero los manchegos no solo tuvieron la buena noticia del triunfo ante el Real Zaragoza sino que contaron con la vuelta de uno de los fichajes que más ilusionó el pasado verano, Jesús Vallejo. El ex del Real Madrid, que estuvo fuera los tres últimos partidos por lesión, regresó este pasado sábado ante el Real Zaragoza, equipo del que formó parte hace ya varios cursos y desde el que puso rumbo al Real Madrid.

Jesús Vallejo habló ante los medios de comunicación después del triunfo del Albacete ante el Real Zaragoza. Vallejo se mostró feliz del triunfo de los suyos ante el Real Zaragoza y que sirvió para prolongar la racha de triunfos entre Liga y Copa del Rey con cuatro: "Estamos contentos por seguir la dinámica, es importante de cara a todo lo que nos viene, en casa arrancar así de bien consigues enganchar a la gente, la afición hoy ha estado espectacular de nuevo. Hemos arrancado en las dos partes bien y luego hemos sabido sufrir, con Mariño muy seguro".

El triunfo de Copa del Rey ante el Real Madrid como impulso para medirse al Barcelona

El central del Albacete confirmó que el triunfo en Copa del Rey ante el Real Madrid ha servido de impulso en la dinámica del equipo: "La Copa nos ha venido espectacular para tener a la gente enchufada y lo mejor que nos podía pasar era esto. La conexión con la gente es espectacular y tenemos que recuperar bien. Llegamos fenomenal ante el Barça, tenemos que recuperar ‘patas’ porque será un partido súper exigente".

En relación a la Copa del Rey, Jesús Vallejo habló sobre la importancia de preparar el encuentro de cuartos de final ante el Barcelona: "Tenemos que analizar este partido y ver cosas en común con el de hoy del Barcelona en Elche. Y sobre todo pensar en recuperarnos bien, estar tranquilos y descansar. Nos lo tomamos como un partido más, pero con un puntito de motivación extra y sabiendo que será histórico para el club".

El central maño también quiso valorar el papel de la afición del Albacete y el cambio de la misma tras el pase en Copa del Rey ante el Real Madrid: "El partido de la afición ha sido espectacular. Tras ganar al Madrid, la gente nos ha empujado muchísimo más y lo hemos notado. Llegamos en una dinámica súper positiva, vamos a competirle al Barça sabiendo que tienen un talento individual y colectivo tremendo. Pero trabajamos día a día para ello".

Jesús Vallejo empatiza con la situación del Real Zaragoza

Por último, Jesús Vallejo se mostró empático con la situación del Real Zaragoza y habló de la dinámica negativa de los de Rubén Sellés: "He hablado con compañeros como Francho y están en una dinámica complicada, pero con Sellés están más cerca de la permanencia. No hay ningún rival muerto todavía, queda mucha temporada. Todos tenemos opciones de todo, incluso nosotros por estar arriba".