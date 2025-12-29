Jesús Vallejo sorprende con su última imagen

El jugador del Albacete celebra la Navidad de forma muy diferente a lo más habitual en los jugadores de fútbol. Posó con camisetas retro junto a sus amigos y luciendo la de Van Nistelrooy

Jesús Vallejo es esa clase de jugador que necesita muy poco para encandilar a su afición. El jugador maño salió el pasado verano del Real Madrid tras varias temporadas en las que ante la falta de minutos y oportunidades, nunca optó por alzar la voz, sino que siguió trabajando para cuando el entrenador de turno lo decidiese, estar disponible.

Nunca ha alzado la voz Jesús Vallejo en contra del Real Madrid y su falta de minutos, todo lo contrario, siempre se ha mostrado respetuoso en todas las intervenciones en las que hablaba sobre el club del Santiago Bernabéu. Se podría decir que Jesús Vallejo es un futbolista con carisma y así se demostró desde el primer momento que aterrizó en el Albacete, con una presentación un tanto inusual y haciendo las delicias de todos los aficionados del Carlos Belmonte.

Jesús Vallejo se aleja de las modas y se queda en casa por Navidad

Jesús Vallejo ya sabe lo que es tener una gran noche con la camiseta del Albacete, fue en Copa del Rey y sirvió para eliminar a todo un equipo de Primera como el Celta de Vigo. Si ya hacía falta poco para meterse a la afición del Albacete en el banquillo, el ex del Real Madrid marcó un gol para darle la gloria al Albacete. Pero Jesús Vallejo se ha vuelto a meter a la adición en el bolsillo con una imagen de cómo está pasando la navidad, en casa y con amigos.

Jesús Vallejo se enfunda la camiseta de Van Nistelrooy

Jesús Vallejo publicó el pasado 25 de diciembre, día de Navidad, una imagen que titulaba con un "amigo invisible 2025", acompañado de un icono de un árbol de Navidad y la expresión 'TOP'. En la imagen subida por Jesús Vallejo se le veía junto a sus amigos posando de espaldas con camisetas retro y una que es muy actual.

Se podía leer en las camisetas de los amigos de Jesús Vallejo y el propio jugador del Albacete nombres como los de Aimar, Nedved o Van Nisetelrooy, luciendo esta última el ex del Real Madrid. La camiseta que se coló entre esta colección de jugadores de antaño estaba la de Fermín, actual jugador del Barcelona.

El objetivo de Jesús Vallejo y el Albacete

Jesús Vallejo junto al resto de sus compañeros en el Albacete regresó este lunes 29 de diciembre a los entrenamientos. Los manchegos que cerraron el año con el segundo encuentro consecutivo sin ganar tras empatar ante el Granada y perder en la jornada anterior ante el Málaga, se estrenará en 2026 ante el Leganés de Igor Oca. Además, el Albacete cerrará la primera vuelta el filial de la Real Sociedad para tratar de alejarse de los puestos de descenso y acercarse a la zona alta de la tabla de Segunda división.

En lo que respecta a los números de Jesús Vallejo en lo que va de temporada con el Albacete, el maño suma 14 partidos con los manchegos y un total de 1.260 minutos en Liga. Estos números se suman a los 109 de Copa del Rey y el gol anteriormente citado.