El Albacete renueva a su jefe en el mercado de fichajes

El cuadro manchego ha anunciado la renovación de Toché, su director deportivo, hasta 2027 como movimiento para reforzar la "política de solidez y continuidad", según informó el club en su comunicado

El Albacete cerró el 2025 en lo futbolístico con un empate en el tramo final del choque ante el Granada. Los de Alberto González sumaron así su segundo partido sin conocer la victoria y dejan ciertas dudas en esta parte final de la primera vuelta. El Albacete fue el pasado verano uno de los protagonistas del mercado de fichajes de LaLiga Hypermotion con la salida de Kofane rumbo al Leverkusen y la llegada de Jesús Vallejo desde el Real Madrid.

Uno de los 'culpables' de esos movimientos, especialmente el de Jesús Vallejo y también con mucho que decir en la llegada de Kofane en su momento a la cantera, es el director deportivo José Verdú Nicolás, alías Toché. En busca de que el Albacete pueda seguir creciendo en su plantilla y por lo tanto aspirar al ascenso a Primera, el club manchego ha anunciado este mismo viernes la renovación de Toché.

El Albacete lanzó este viernes un comunicado en el que informaba de que la renovación de Toché estaba englobada en la intención del club de apostar por la estabilidad. También informó de la renovación del resto de su equipo de trabajo, Juan Antonio Zamora como Secretario Técnico, Emilio Verdú como adjunto a la dirección deportiva y José Manuel Arroyo como scout de la zona norte de España.

Este es el comunicado íntegro de la renovación de Toché emitido por el Albacete: "Estabilidad. Ese es el eje en el que se está moviendo el Albacete Balompié. Y no solo en materia institucional sino también en la gestión deportiva. Bajo esta premisa, y días antes de que arranque el mercado de fichajes de invierno, la entidad desea oficializar la renovación por una temporada más -hasta 2027- de nuestra Dirección deportiva, encabezada por José Verdú Nicolás ‘Toché’. Una operación que se encuadra dentro de dicha política de solidez y continuidad en el proyecto albacetista. De hecho, junto a Toché también renueva su equipo de trabajo: Juan Antonio Zamora como Secretario Técnico; Emilio Verdú, adjunto a la dirección deportiva; y José Manuel Arrojo como scout de la zona norte del fútbol español.

Toché tomó el mando de la parcela deportiva del Albacete Balompié el pasado 6 de marzo de 2024. Más de año y medio después, alarga su rol al frente de la dirección deportiva con una misión a la vuelta de la esquina: reforzar al equipo en el mercado de invierno para afrontar el tramo decisivo de la temporada 25/26 con el objetivo de dar un paso más a lo realizado durante estas últimas campañas. Y lo hace, hasta la fecha, después de haber conseguido todos los objetivos propuestos desde el Consejo de Administración: continuidad en el fútbol profesional a su llegada y un décimo puesto la campaña pasada. “Renuevo con la intención de seguir ese proceso de hacer un Alba más grande”, resume nuestro Director Deportivo a la hora de buscar los motivos de su continuidad".