El Albacete, marcado por el punto de inflexión en Copa del Rey ante el Real Madrid

Los de Alberto González encadenan tres triunfos consecutivos entre la competición copera y la Liga. Puertas, su delantero, confirmó el "subidón" de moral

Puede que el Albacete no esté firmando por el momento una de sus temporadas más brillantes en LaLiga Hypermotion pero la afición manchega seguro que no olvidará la 2025/26 por lo que está viviendo en la Copa del Rey.

El Albacete ha eliminado ya a dos equipos de Primera como el Celta de Vigo en los penaltis y a todo un Real Madrid de la mano de Arbeloa con un gol en el tiempo añadido. El Albacete sigue vivo en la Copa del Rey y en los cuartos de final se medirá al otro 'coco' de la competición como es el Barcelona de Hansi Flick. La tarea no es sencilla pero si el Albacete es capaz de eliminar al Barcelona, muchos aficionados del Carlos Belmonte recordarán para siempre esta temporada.

El pase ante el Real Madrid marca el momento del Albacete

El triunfo del Albacete ante el Real Madrid en Copa del Rey supuso un impulso anímico para los de Alberto González y es que los números hablan por sí solos. El Albacete, tras superar a los de Arbeloa, ganaron también a Cádiz y Real Valladolid por idéntico resultado de 1-0. Estos seis puntos de forma consecutiva han servido al Albacete para salir de la zona baja de la tabla y colocarse en la posición número 12. Ahora el Albacete afronta este próximo fin de semana un importante partido ante el Real Zaragoza, previo al choque ante el Barcelona de Copa del Rey.

Desde el Albacete, Puertas, delantero de los manchegos, confirmó este pasado miércoles en una entrevista para Radio Castilla-La Mancha que el triunfo ante el Real Madrid supuso un punto de inflexión en los del Carlos Belmonte: "La Copa del Rey nos ha impulsado, eliminar al Real Madrid ha sido un subidón para todos y está marcando un punto de inflexión en el equipo que también se está contagiando en la ciudad".

La afición del Carlos Belmonte, como es lógico, se ha dejado llevar por el subidón que supuso eliminar al Real Madrid y el incremento de aficionados en las gradas del feudo manchego está ayudando a los de Alberto González en los triunfos. Este apoyo de la afición fue destacado por Puertas de cara al próximo duelo ante el Real Zaragoza y con la mirada puesta en el Barcelona: "Sabemos que jugaremos ante el Barcelona un partido histórico, pero ahora lo inmediato es la Liga y poder ganar al Zaragoza con el apoyo de nuestra afición, que sabemos que nos dará su apoyo en el Belmonte".

La prometedora vuelta de Puertas al Albacete

Antonio Puertas tuvo un regreso soñado el pasado fin de semana al Albacete. Tras tres partidos fuera por lesión, marcó el gol del triunfo manchego ante el Real Valladolid y se afianzó así como el máximo goleador del conjunto manchego. Antonio Puertas suma ya ocho dianas entre Liga y Copa del Rey y a más de uno le gustaría que siguiese engordando su cuenta personal ante el Barcelona la próxima semana.