Aitor Ruibal se apunta a Europa y no olvida a Antonio Cordón: "Me dijo que me quedaba en el Betis"

El canterano bético, que afirma que llegará a tiempo para la cita contra el Feyenoord, resalta que el Betis se enfrenta a una semana clave y recuerda el fundamental papel en su carrera como bético del director de fútbol sevillista

Aitor Ruibal se perdió el partido contra el Alavés por lesión muscular sufrida contra el PAOK y trabaja en estos días para llegar a tiempo al partido clave de este jueves contra el Feyenoord. El canterano ya ha pisado césped y ha asegurado en una entrevista concedida a los medios del club que estará disponible para entrar en la convocatoria.

"Estoy bien, con los planes de poder llegar al jueves. Hoy todavía he hecho entrenamiento individual, ya pensando en mañana entrenar con el equipo y ha ido bien la cosa. Yo soy el que más ganas tengo de jugar ese partido, así que en principio no tiene que haber ningún problema para poder estar", señaló el capitán bético, consciente de la importancia de este choque.

Ruibal, tajante: "Es una semana clave para el Betis"

"Es una semana clave, ya no solo por quedar entre los ocho primeros, sino económicamente para el club y por evitar la disputa de dos partidos más tal y como estamos con las bajas y con tantos minutos muchos jugadores. Es importa ganar", indicó Ruibal, que entiende el enfado de la afición por los últimos resultados y que no pone excusas.

"Es entendible. Al final la gente se cabrea porque su equipo no gana. Nosotros somos los primeros que queremos ganar, porque si mi equipo gana, pues yo voy mucho mejor, evidentemente", señaló el carrilero, que no pone paños calientes: "Es verdad que hay muchos factores, que ninguno son excusas evidentemente. Tenemos que rendir todos y cada uno de los partidos, pero bueno, hay muchas cosas que evidentemente no podemos controlar como lo de las bajas, los viajes, el cansancio, minutos acumulados... Tenemos que tirar con todo esto, para eso somos profesionales y sacarlo adelante los que estén, porque este partido es importante".

"Nosotros hemos hecho una buena fase de grupos y al final estamos ahí, que no tenemos nada claro todavía, pero, bueno, al final lo bonito del fútbol también es que haya esa emoción", aseveró Ruibal, que se muestra satisfecho por su rendimiento personal.

Su nivel personal y su anécdota crucial con Antonio Cordón

"Se trata de ir mejorando cada día un poquito más y es lo que intento siempre, en cada entrenamiento, en cada partido, pues dar un poquito más de mí, aprender un poco más. Evidentemente, la experiencia también te aporta y entiendes un poco todo. Llevo 200 partidos y ojalá sean 200 más", apuntó Ruibal, que recordó la importancia de Antonio Cordón, actual director de fútbol del Sevilla, en su trayectoria en el Betis.

"En un partido de pretemporada contra el Marbella me vino Antonio Cordón y me dijo, 'chaval que al final te quedas aquí'. Y yo con mucha emoción de poder pertenecer al Betis, porque al salir dos veces cedido yo pensaba que la etapa en el Betis se podía acabar. Ahora siete años y 200 partidos", rememoró.