El complicado fichaje de Riki en el Deportivo de La Coruña abre la posibilidad de un jugador de Primera

El cuadro de Antonio Hidalgo sigue teniendo como prioridad al jugador del Albacete pero los manchegos se resisten a dejarlo salir por no encontrar recambio en el centro del campo. Según 'La Opinión de Coruña' sobre la mesa aparecen los nombres de Neyou del Getafe y Gonzalo Villar del Dinamo de Zagreb con pasado en el Granada

El mercado de fichajes de invierno está entrando en sus últimos días y con ellos, empiezan a aparecer las prisas por cerrar los acuerdos que se llevan trabajando durante todo este mes. Este es el caso del Deportivo de La Coruña con Riki, actualmente en el Albacete y con contrato hasta junio de este año.

Riki es la prioridad de este mercado de fichajes de invierno para el centro del campo del Albacete pero los manchegos, que ya tienen asumido que el jugador abandonará el Carlos Belmonte a partir del 1 de julio. Su destino será el Deportivo de La Coruña pero los gallegos quieren que Riki recale en Riazor antes de esa fecha y por ello están tratando de llegar a un acuerdo con el Albacete.

El Albacete no tiene recambio para Riki e impide su fichaje por el Deportivo de La Coruña

El Albacete está dispuesto a que la salida de Riki del Albacete se produzca a coste cero una vez que finalice su contrato y esta decisión no es ni mucho menos aleatoria y sí condicionada a la planificación deportiva. Los de Alberto González, según apuntan desde 'La Opinión de Coruña' no están dispuestos a dejar salir a Riki en este mercado de fichajes de invierno ante la complejidad de encontrar un jugador de sus características. El Albacete contaba con Edward Cedeño pero el también centrocampista ha sufrido una grave lesión que le impide ser uno más en el cuadro manchego.

Las alternativas del Deportivo de La Coruña en el mercado de fichajes de invierno

Como es lógico, el Deportivo de La Coruña no ha jugado todas sus cartas a un mismo nombre para el centro del campo y desde la dirección deportiva que comanda Fernando Soriano se ha ampliado miras en busca de un centrocampista. Según el diario citado anteriormente, el Deportivo de La Coruña baraja dos alternativas para traer a 'otro Riki' como son Yvan Neyou del Getafe y Gonzalo Villar del Dinamo de Zagreb.

En el caso de Yvan Neyou, el jugador llegó al Getafe el pasado verano procedente del Leganés donde a las órdenes de Borja Jiménez había realizado una gran campaña. Bordalás no le ha dado demasiadas oportunidades a Yvan Neyou y es que tras más de media temporada, apenas ha participado en ocho encuentros entre Liga y Copa del Rey con el resultado de un gol y una asistencia. El camerunés de 29 años tiene contrato con los azulones hasta junio de 2028 y la idea del Getafe es buscarle acomodo en forma de cesión para aliviar masa salarial.

El deseado Gonzalo Villar, con pasado en el Granada

El otro nombre es el de Gonzalo Villar, que es un viejo conocido de LaLiga Hypermotion ya que el pasado curso estuvo en el Granada a donde llegó procedente del Getafe en el verano de 2023. Gonzalo Villar también ha pasado por las filas de Roma, Elche y el filial del Valencia.

Actualmente está en el Dinamo de Zagreb tras pagar los croatas tres millones de euros al Granada. En Croacia ha participado en 11 encuentros de Liga aunque en los tres últimos partidos no ha contado con minutos. El pasado verano, el Deportivo de La Coruña ya se interesó por Gonzalo Villar pero finalmente puso rumbo a Croacia donde tiene contrato hasta junio de 2029.