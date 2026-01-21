Luismi Cruz bendice el último fichaje del Deportivo de La Coruña y apunta al Racing de Santander

El jugador andaluz, ex de Tenerife y Sevilla, hizo un repaso del cambio de mentalidad del equipo ante el Almería. Los gallegos sumaban cinco jornadas sin ganar en LaLiga Hypermotion

Luismi Cruz fue el pasado verano uno de los fichajes más importantes e ilusionantes del Deportivo de La Coruña. El jugador andaluz, formado en la cantera del Sevilla y que llegaba a Riazor procedente del Tenerife, era un síntoma más de que los gallegos querían dar el salto en Segunda y soñar con el ascenso a Primera.

Luismi Cruz se ha convertido prácticamente en un fijo en los planes de Antonio Hidalgo y ya ha participado en 20 encuentros de Liga. Dos goles y cinco asistencias entre Liga y Copa del Rey suma Luismi Cruz en el Deportivo de La Coruña y con su trabajo y el del resto de sus compañeros, ayudó a que los gallegos rompiesen el pasado fin de semana una racha de cinc partidos sin ganar.

Luismi Cruz explica la vuelta a la victoria del Deportivo de La Coruña

Luismi Cruz habló este mismo miércoles del cambio de mentalidad del Deportivo de La Coruña para tratar de romper la racha negativa ante el Almería: "Lo primero que hicimos es autocrítica que es muy importante. Sabíamos donde fallamos e intentamos mejorar para que el equipo vuelva a estar fuerte con mucha confianza".

Habló Luismi Cruz de confianza dentro del vestuario del Deportivo de La Coruña como clave para regresar a la senda de las victorias: "Queríamos cortar esa mala racha cuanto antes. De estos momentos también se aprende y ahora estamos fuertes compitiendo muy bien durante este último mes. Lo importante es que el equipo confía en todos los compañeros yendo juntos a una. Intentaremos conseguir tres nuevos puntos este fin de semana".

El partido ante el Racing de Santander como objetivo del Deportivo de la Coruña

No dudó Luismi Cruz a la hora de calificar el encuentro ante el Almería como el mejor de la temporada: "Fue nuestro mejor partido hasta ahora. Tanto con balón y a su vez sabiendo sufrir, que es importante. Es fundamental el hecho de tener todas las facetas del juego desarrolladas".

El andaluz también apostó por prolongar las victorias con un triunfo el próximo fin de semana ante el Racing de Santander: "Volver a ganar te da esa confianza. Creo que contra el Almería hicimos un buen partido con balón, pero también sin él estando juntos. Para estar arriba tenemos que hacernos fuertes en casa y tenemos que empezar a sumar más. Ahora a por los tres puntos contra el Racing".

Sobre el duelo ante el Racing de Santander, calificó el duelo de importante pero no de decisivo: "Es un partido importante porque viene el líder que está haciendo las cosas muy bien. Creo que tampoco es un partido definitivo porque quedan 20 jornadas, pero tenemos que sacar los tres puntos en nuestro campo y hacernos fuertes en Riazor. Siempre con la ayuda de la afición es más fácil sumar".

El fichaje de Altimira es aprobado por Luismi Cruz

Luismi Cruz también tuvo palabras de elogio para uno de los últimos fichajes del Deportivo de La Coruña, Adrià Altimira: "Es un jugadorazo. La verdad es que ha venido en muy buenas condiciones y nos está aportando mucho para el bien de todos".

Luismi Cruz habló de la vuelta a la senda del gol de Mulattieri y deseó que él también vuelva a marcar pronto: "Es muy importante que vuelva a marcar y nos alegramos mucho por él. Esperemos que a mí me quede poco también para volver a hacer gol".