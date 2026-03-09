Antonio Hidalgo no se corta tras el batacazo del Deportivo de La Coruña

El técnico del conjunto gallego fue contundente a la hora de afirmar que el partido ante el Granada fue "el peor" desde que llegó al banquillo de Riazor

El Deportivo de La Coruña desaprovechó este pasado domingo una oportunidad de oro de regresar a los puestos de ascenso directo tras los pinchazos del Castellón (perdió ante la Real Sociedad B) y el del Málaga (empató ante el Real Valladolid). El Deportivo de La Coruña tenía en su mano el subir a la segunda plaza y de paso evitar que el Racing de Santander aventaje ahora mismo en siete puntos a su más inmediato perseguidor a falta del encuentro de este lunes ante la Cultural Leonesa.

El Granada de Pacheta planteó un partido muy serio y se lo terminó llevando en Riazor por 0-2. Tras el encuentro, Antonio Hidalgo, que en las últimas jornadas ha visto como se pedía su salida del club por la falta de juego, no escondió la decepción tras caer ante el Granada: "Sin duda ha sido un partido muy malo. El rival ha sido mejor que nosotros. Cuando se han puestos por delante hemos sido capaces de meterlos más en su campo, pero hemos estado planos con el balón. Ha sido el peor partido desde que estoy en el Deportivo. A partir de ahí creo que nos queda mucho por delante y estamos dentro del objetivo. El partido de hoy nos tiene que enseñar muchas cosas".

El Deportivo de La Coruña deja escapar una gran oportunidad en LaLiga Hypermotion

Tras esta muestra de sinceridad por parte de Antonio Hidalgo por el partido que realizó el Deportivo de La Coruña, se mostró algo más comprensivo al hablar de los altibajos que pueden tener los equipos a lo largo de una temporada: "Esto es muy largo. En 42 jornadas ha días malos y hoy ha sido uno de esos".

Además, el técnico se mostró dolido porque la mala imagen se produjo en Riazor: "Lo peor de todo es que ha sido delante de nuestra gente que es lo que más me fastidia. El equipo hoy no ha estado bien, especialmente con balón. Tenemos que saber que el equipo ha competido en muchos partidos bien y tenemos una cantidad de puntos que nos permite luchar por todo. Hay que mejorar mucho".

En los últimos 11 partidos del Deportivo de La Coruña, los de Antonio Hidalgo han sumado cinco triunfos, dos empates y cuatro derrotas. En esos cuatro partidos en los que se fue sin botín de puntos, los gallegos tuvieron una cosa en común en todos ellos: la imposibilidad de hacer un gol. Le pasó al Deportivo de La Coruña ante Andorra, Racing de Santander, Castellón y este pasado domingo ante el Granada. Sobre esa falta de claridad de cara a portería cuando los encuentros se ponen con el marcador en contra habló también Antonio Hidalgo: "Es una evidencia que ese último tercio nos está costando muchísimo. En las situaciones de desborde no estamos siendo lo definitivos que debemos ser. No cargamos bien el área y tenemos que mejorar nuestro bagaje arriba".

El mes de marzo, clave para el Deportivo de La Coruña

Tras la oportunidad desperdiciada ante el Granada, el Deportivo afronta lo que queda de mes de marzo con tres partidos claves por delante de cara a sus aspiraciones con el ascenso a Primera. En primer lugar, los de Antonio Hidalgo visitarán la próxima jornada el Alfonso Murube para medirse a un dolido Ceuta que cayó con estrépito este pasado fin de semana ante Las Palmas por 4-0.

En la 31 llegará el Real Zaragoza a Riazor con David Navarro tratando de volver a darle alas a los maños y por último, el el último encuentro de marzo será visitando a un dubitativo Sporting de Gijón en El Molinón.El Deportivo sigue muy vivo en la pelea por el ascenso a Primera pero la oportunidad desperdiciada ante el Granada parecía difícilmente mejorable a las alturas de la temporada en la que nos encontramos.