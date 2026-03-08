Así queda LaLiga Hypermotion tras el triunfo del Racing de Santander y la derrota del Deportivo de La Coruña en la jornada 29 de Segunda división

Este domingo hubo un extenso menú en la jornada 29 de LaLiga Hypermotion con hasta cinco encuentros en los que se midieron Las Palmas y Ceuta, Andorra y Sporting de Gijón, Leganés y Eibar, Racing de Santander y Córdoba, Deportivo de La Coruña y Granada

LaLiga Hypermotion continuó este domingo su jornada 29 con cinco encuentros y a falta de que Almería y Cultural Leonesa se vean las caras este próximo lunes. Las Palmas confirmó su 'regreso' con su segunda victoria consecutiva y de manera contundente ante el Ceuta. El Andorra se impuso por la mínima al Sporting de Gijón para alejar a los de Borja Jiménez del play off de ascenso.

El Eibar ganó su primer partido lejos de Ipurúa y el estadio elegido fue Butarque para tristeza del Leganés. El Racing de Santander es más líder tras imponerse en un duelo que supuso una fiesta de goles ante el Córdoba. El Deportivo de La Coruña no lo tuvo sencillo ante el Granada en el encuentro que cerró la ristra de partidos de este domingo y terminó perdiendo por 0-2.

Las Palmas 4-1 Ceuta

La UD Las Palmas goleó este domingo al Ceuta (4-0), se reencontró con el triunfo en casa, donde no ganaba desde antes de la Navidad de 2025, y enlazó su segunda victoria consecutiva para confirmar su candidatura al ascenso directo a Primera División. El equipo amarillo no acusó tener que jugar con una defensa de circunstancias, en la que faltaban tres de sus habituales titulares, Marvin Park, Sergio Barcia y Enrique Clemente, y acabó ganando con amplitud a un rival muy cándido, que se descosió al comienzo del segundo tiempo con dos goles encajados en solo tres minutos.

Andorra 1-0 Sporting de Gijón

Un gol en el descuento de Jesús Bernal en propia meta alarga la racha positiva del FC Andorra con tres victorias consecutivas y la racha negativa del Sporting de Gijón que no gana desde hace cuatro partidos.

Leganés 0-1 Eibar

El Eibar rompió el maleficio que parecía perseguirle lejos de Ipurua y logró su primera victoria del curso como visitante, tras imponerse este domingo por 0-1 a un gris Leganés, que sigue sin poder alejarse de unos puestos de descenso de los que sólo le separan tres puntos. Todo lo contrario que el conjunto armero que confirmó en Butarque la línea ascendente con un triunfo que consolida a los de Beñat San José en una zona media de la tabla, a la que no logra acercarse el equipo 'pepinero'.

Racing de Santander 4-1 Córdoba

El Racing de Santander, líder de LaLiga Hypermotion, consiguió llevarse ante el Córdoba (4-3) un partido loco de principio a fin, el cual le sirve para, al menos, mantener la distancia de puntos con sus más inmediatos perseguidores.

Deportivo de La Coruña - Granada

El Granada dinamitó Riazor con un triunfo por 0-2 que le permite distanciarse de la zona de descenso, después de imponerse con merecimiento a un triste Deportivo, que desaprovechó una oportunidad de oro para dormir en puestos de ascenso directo. El Dépor firmó otro decepcionante partido.

Resultados de la jornada 29 de LaLiga Hypermotion

Clasificación actualizada de LaLiga Hypermotion