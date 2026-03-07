Así queda la clasificación de LaLiga Hypermotion tras el triunfo de Burgos, el tropiezo del Málaga y el descalabro del Castellón en la jornada 29

La jornada 29 de LaLiga Hypermotion deparó importantes sorpresas en los encuentros del sábados en los que se midieron Huesca y Albacete, Real Sociedad B y Castellón, Burgos y Mirandés, Málaga y Real Valladolid

La jornada 29 de LaLiga Hypermotion trajo este sábado un total de cuatro encuentros en los que hubo sorpresas sonadas como la derrota del Castellón ante la Real Sociedad B que puso en bandeja de plata el segundo puesto al Málaga si ganaba al Real Valladolid en el último choque del día. Se midieron Huesca y Albacete, Real Sociedad B y Castellón, Burgos y Miradés, Málaga y Real Valladolid.

Huesca 0-0 Albacete

Huesca y el Albacete empataron este sábado sin goles en el estadio de El Alcoraz en un partido flojo de los locales y bastante aseado de los visitantes, que estuvieron mejor y fueron superiores tanto en posesión como en disparos a la portería contraria. El Albacete, decimotercero en la tabla y que lleva cuatro jornadas seguidas sin ganar (dos derrotas y dos empates), controló el centro del campo y no permitió tener el balón a un Huesca que sigue en puestos de descenso y al que le costó mucho llegar al área del conjunto visitante.

Real Sociedad B 4-1 Castellón

La Real Sociedad B venció este sábado al Castellón en Zubieta (4-2) en un encuentro correspondiente a la vigésima novena jornada de LaLiga Hypermotion caótico y con muchas ocasiones para ambos equipos. Ochieng abrió el marcador a los dos minutos para ver como Álex Calatrava empataba en el cinco. Gorka Carrera marcó el 2-1 en el seis y se llegó al descanso con el 2-2 con Camara igualando en el 24. Con el Castellón volcado, la Real Sociedad B sentenció con un nuevo gol de Ochieng en el 69 y de Mariezkurrena en el 93.

Burgos 2-0 Mirandés

El Burgos sueña en grande y se coloca en puestos de playoff tras ganar este sábado con dos zarpazos de David González y Curro a un Mirandés que se hunde en la clasificación de LaLiga Hypermotion. El feudo burgalés volvió a demostrar por qué es un fortín inexpugnable en una tarde en la que el Burgos impuso su ley frente a un Mirandés que terminó diluyéndose entre la falta de contundencia defensiva y la impotencia final.

Málaga 3-3 Real Valladolid

Málaga y Real Valladolid vivieron un duelo apasionante que terminó con empate a pesar de que los de Funes llegaron a ir 2-0 por delante en el marcador. Chupe adelantó al Málaga a los 11 minutos desde los once metros y Dotor amplió la ventaja en La Rosaleda en el 14. Se ilusionó el Real Valladolid recortando distancias en el alargue del primer tiempo con Peter Federico. Chupe volvió a marcar en el 48 pero la expulsión de Víctor García abrió el encuentro a favor de los pucelanos. Chupe marcó pero esta vez en propia puerta y el triunfo se fue para los malacitanos con el gol de Latasa en el 92.

