Antonio Hidalgo confirma la lesión de Yeremay: “Tiene pubalgia y debemos cuidarlo”

El Deportivo pierde temporalmente a Yeremay Hernández, que sufre pubalgia y estará de baja sin una fecha definida para su regreso

Yeremay se suma a la lista de futbolistas con problemas de pubalgiaImago

El Deportivo de La Coruña afronta un nuevo compromiso en LaLiga Hypermotion con una ausencia destacada. El entrenador Antonio Hidalgo confirmó en rueda de prensa que Yeremay Hernández no estará disponible para el partido frente al Granada, debido a una pubalgia que arrastra desde hace varias semanas y que le obliga a parar temporalmente.

El técnico explicó que el futbolista canario ha estado lidiando con molestias en la zona del pubis durante buena parte de la temporada. En el último encuentro, esas dolencias aumentaron y se trasladaron también hacia el aductor, lo que llevó al cuerpo técnico a tomar la decisión de frenar su actividad para evitar que el problema se agrave.

Una lesión que obliga a tener paciencia

Hidalgo fue claro al hablar sobre la situación del extremo: la prioridad es que el jugador regrese en plenas condiciones físicas. Por ello, el club ha optado por iniciar un proceso de recuperación y readaptación, sin establecer todavía un plazo concreto para su vuelta.

Según explicó el entrenador, este tipo de lesiones requieren precaución y seguimiento constante. Aunque el problema no se considera grave, sí es una dolencia que puede limitar el rendimiento del futbolista si no se trata adecuadamente.

Actualmente, Yeremay trabaja junto al readaptador físico, realizando ejercicios específicos y controlando las cargas de entrenamiento. El objetivo es que pueda recuperar sensaciones poco a poco y estar disponible para el tramo final de la temporada.

Un jugador clave para el Deportivo

La ausencia del atacante supone un contratiempo importante para el equipo coruñés. Yeremay Hernández se ha convertido en uno de los jugadores más determinantes del conjunto blanquiazul durante la campaña.

Hasta el momento suma diez goles y siete asistencias, cifras que lo sitúan como uno de los futbolistas que más puntos ha aportado al Deportivo. Incluso en las últimas jornadas jugó varios partidos con molestias, regulando su carga de trabajo para poder seguir compitiendo.

Su estilo de juego, basado en la explosividad, el cambio de ritmo y la velocidad en el arranque, hace que las molestias en el pubis resulten especialmente incómodas para su rendimiento.

El Deportivo se prepara para un partido exigente

Mientras el jugador continúa su recuperación, el Deportivo se centra en el partido del domingo ante el Granada, un rival que llega con una plantilla llena de talento y con capacidad para complicar el encuentro.

Hidalgo destacó que el equipo andaluz se caracteriza por su alta intensidad, una presión adelantada muy agresiva y jugadores peligrosos en las bandas, lo que obligará a su equipo a mantener una gran concentración durante todo el choque.

El entrenador también dejó abierta la posibilidad de introducir variaciones tácticas para adaptarse al rival, aunque sin renunciar a la idea de juego que ha venido desarrollando el equipo.

Confianza en el grupo para el tramo final

A pesar de las dudas en el juego en algunas jornadas recientes, el Deportivo sigue instalado en la zona alta de la clasificación, empatado a puntos en la segunda posición con otros aspirantes al ascenso.

Hidalgo transmitió confianza en el grupo y destacó la unión del vestuario como uno de los puntos fuertes del equipo en este momento de la temporada. Además, subrayó la importancia de que todos los jugadores de la plantilla se sientan protagonistas.

El técnico confía en que el equipo mantenga la competitividad en este tramo decisivo del campeonato y espera poder recuperar a Yeremay para la fase final del curso, cuando cada punto será clave en la lucha por los objetivos del club.