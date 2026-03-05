Alarmas en el Deportivo: Yeremay Hernández sigue con molestias y es duda ante el Granada

Preocupación en el Deportivo por el estado físico de Yeremay Hernández, que sigue entrenando al margen y mantiene en duda su presencia ante el Granada

La plantilla del Deportivo de La Coruña regresó este miércoles a los entrenamientos para comenzar a preparar el importante compromiso del próximo domingo frente al Granada. La sesión, celebrada en la ciudad deportiva de Abegondo, dejó como principal novedad la ausencia en el trabajo grupal de Yeremay Hernández, una de las piezas clave del conjunto blanquiazul durante la presente temporada.

El joven extremo, internacional con la selección española sub-21, no se ejercitó junto al resto del equipo debido a unas molestias en el aductor que arrastra desde hace varias semanas. Por este motivo, el futbolista realizó trabajo específico e individual, con el objetivo de evitar riesgos y favorecer su recuperación antes del próximo encuentro liguero.

Un jugador decisivo para el ataque del Dépor

La posible ausencia de Yeremay Hernández supone una preocupación para el cuerpo técnico, ya que el atacante se ha convertido en uno de los jugadores más determinantes del Deportivo esta temporada. El extremo lidera varias estadísticas ofensivas del equipo, siendo uno de los máximos goleadores con 10 tantos y también el mejor asistente con siete pases de gol.

Además de su aportación directa en ataque, su velocidad, desborde y creatividad en banda lo han consolidado como un futbolista fundamental en el sistema ofensivo del conjunto gallego. En las jornadas anteriores había sido titular de manera prácticamente ininterrumpida, participando activamente en el juego del equipo.

El futbolista no estuvo disponible en el último partido disputado en Zubieta frente a la Real Sociedad B, debido a una sanción disciplinaria tras su expulsión en el encuentro anterior contra el Eibar. Aprovechando ese descanso obligado, el cuerpo técnico decidió darle margen para recuperarse de las molestias físicas que venía arrastrando.

Por el momento, el club no ha publicado parte médico oficial, por lo que su presencia en el partido contra el Granada dependerá de cómo evolucione durante los próximos días.

Antonio Hidalgo ajusta el trabajo del equipo

Durante la sesión de entrenamiento, el técnico Antonio Hidalgo dirigió una jornada que comenzó con ejercicios de activación y rondos para preparar físicamente a la plantilla. Posteriormente, el equipo realizó trabajos tácticos enfocados en el próximo rival, antes de cerrar la sesión con un partido en espacio reducido para pulir aspectos del juego colectivo.

En esta jornada también participaron varios jugadores del Fabril, el filial del club. Los jóvenes Hugo Ríos, Bil y Noé se unieron al entrenamiento con el primer equipo, una práctica habitual que permite al cuerpo técnico observar de cerca a las promesas de la cantera.

El entrenador todavía no ha dado pistas claras sobre el once inicial que podría presentar el domingo, aunque en el último encuentro optó por modificar el esquema ofensivo para suplir la ausencia de Yeremay.

Stoichkov analiza el momento del equipo

Uno de los futbolistas que compareció ante los medios fue Stoichkov, quien habló sobre el estado físico de su compañero y sobre la dinámica del equipo. El mediapunta explicó que el extremo continúa recuperándose y que todavía arrastra ciertas molestias.

En relación al rendimiento colectivo, el jugador se mostró satisfecho con la trayectoria reciente del equipo. Según destacó, el Deportivo atraviesa una etapa positiva tras haber conseguido cinco victorias en los últimos siete partidos, un registro que considera muy meritorio dentro de una competición tan exigente.

El futbolista también tuvo palabras de elogio para el entrenador Antonio Hidalgo, resaltando su implicación diaria y su capacidad para transmitir ideas al grupo. Desde su punto de vista, el técnico está plenamente centrado en mejorar el rendimiento del equipo y ofrecer las herramientas necesarias para seguir sumando triunfos.

Con la temporada entrando en su tramo decisivo, el objetivo del Deportivo de La Coruña es mantenerse en los puestos altos de la clasificación y luchar hasta el final por sus metas deportivas. Entretanto, la evolución física de Yeremay Hernández será uno de los factores a seguir de cerca en los próximos días.