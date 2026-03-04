Yeremay Hernández, Mika Mármol y Jokin Ezkieta confirman el nivel de LaLiga Hypermotion

Los jugadores de Deportivo de La Coruña, Las Palmas y Racing de Santander se meten en el once elaborado por Transfermarkt de los más españoles más valorados fuera de las cinco grandes ligas de Europa

El nivel de LaLiga Hypermotion hace ya varias temporadas que dejó de estar discutido. Numerosos son los movimientos de jugadores que llegan desde Europa u otras partes del mundo para recalar en la Segunda división de España. LaLiga Hypermotion cuenta con jugadores de la talla de Yeremay Hernández, Sergio Arribas o Jesé Rodríguez entre algunas de sus estrellas y esto no ha escapado a la última valoración que han hecho desde Transfermarkt, web especializada en el valor de jugadores.

Deportivo de La Coruña, Las Palmas y Racing de Santander representan a LaLiga Hypermotion

Este mismo miércoles, desde la citada web se publicaba el once de jugadores españoles más valiosos y que no pertenecen a las cinco grandes ligas. Cuando se habla de estas cinco grandes ligas se hace referencia a LaLiga EA Sports, Premier League, Serie A, Bundesliga y Ligue 1.

En este once aparecen representados hasta tres jugadores de LaLiga Hypermotion, lo que cobra un mérito especial ya que se trata de una Segunda división, cosa que no ocurre con ninguno de los otros integrantes de este once de auténtico lujo. Los equipos representados son Deportivo de La Coruña, Racing de Santander y Las Palmas, todos integrantes del grupo que está peleando por el ascenso a Primera.

Yeremay Hernández, el más valioso de Segunda división

El primer jugador que aparece en este once es la estrella del Deportivo de La Coruña: Yeremay Hernández. El canario es el futbolista más valioso de LaLiga Hypermotion con un valor de 25 millones de euros y con un contrato en Riazor hasta el próximo 30 de junio.

Tras dar el salto al fútbol profesional de la mano del Deportivo de La Coruña la pasada temporada, este curso se está confirmando que está preparado para jugar en la élite del fútbol europeo. Ya son varios los equipos que preguntaron en el último mercado de fichajes de verano por Yeremay Hernández pero el Deportivo de La Coruña siempre se remite a su cláusula de rescisión (en torno a 50 millones de euros) ya que quiere formar en torno al canario un equipo que juegue en Primera.

Mika Mármol, la gran joya de Las Palmas

El segundo jugador más valioso de Segunda división (10 millones de euros) también aparece en este once es Mika Mármol. El central de Las Palmas y su futuro en Gran Canaria ha sido uno de los temas más tratados en los últimos meses.

Desde Las Palmas es claro el deseo de que el jugador de 24 años siga militando en el cuadro isleño pero su nivel y un contrato que culmina el próximo 30 de junio hacen complicada su presencia el próximo curso. La vuelta a Primera de Las Palmas podría ser un punto a favor de la ampliación de contrato de Mika Mármol.

Ezkieta, el seguro del Racing de Santander en Segunda división

Imponiéndose a otros grandes porteros españoles que militan fuera de las cinco grandes ligas aparece Jokin Ezkieta, el guardameta del Racing de Santander que está ayudando a los de José Alberto a comandar la clasificación de LaLiga Hypermotion.

A sus 29 años y en la que es su cuarta temporada en el Racing de Santander tras llegar desde el Athletic Club, Jokin Ezkieta quiere que esta temporada sea la definitiva del ascenso a Primera. El año pasado disputó todos los partidos del Racing de Santander en Segunda división, incluido el play off ante el Mirandés. Su valor es de 2,5 millones de euros.

El once completo de jugadores españoles más valiosos fuera de las cinco grandes ligas

Así, el once completo lo conforman los siguientes futbolistas: Ezkieta (Racing de Santander), Mika Mármol (Las Palmas), Gasiorowski (PSV), Akieme (Reims), Riki Puig (LA Galaxy), Iván Fresneda (Sporting de Portugal), Marco Asensio (Fenerbache), Gabri Veiga (Oporto), Yeremay Hernández (Deportivo de La Coruña), Samu Aghehowa (Oporto) y Borja Sainz (Oporto).