La racha que amenaza a la Cultural Leonesa en LaLiga Hypermotion con Almería, Racing de Santander y Castellón en el horizonte

El cuadro del Reino de León suma 11 encuentros sin ganar. Su último triunfo fue el pasado 7 de diciembre ante el Eibar. Los culturalistas acumulan seis jornadas en puestos de descenso a Primera RFEF

La Cultural Leonesa, de la mano de Raúl Llona, fue uno de los equipos que la pasada temporada consiguió el billete del ascenso a LaLiga Hypermotion desde la dura Primera RFEF. La Cultural Leonesa ascendía junto a Ceuta, Andorra y Real Sociedad B.

Las cosas no empezaron de la mano de la mano de Raúl Llona ya que la primera victoria no llegó hasta la jornada 5 y fue en el campo del líder, el Racing de Santander. A pesar de ese triunfo, la siguiente jornada y tras caer ante el Castellón, el héroe del ascenso a Segunda fue despedido y en su lugar llegó Ziganda.

La llegada y posterior despido de Ziganda con una racha nefasta para la Cultural Leonesa

Con Ziganda al frente, a la Cultural Leonesa le empezó a ir bien llegando incluso a dejar los puestos de descenso a ocho puntos después de terminar la jornada 17 y acumulando 23 unidades. En ese momento la Cultural Leonesa era feliz con Ziganda ya que en seis jornadas, las que van desde la 12 hasta la 17, había sumado cuatro triunfos y tres derrotas además de eliminar al Andorra en la Copa del Rey.

El triunfo ante el Eibar del 17 de diciembre fue el último de los de Ziganda y a partir de la siguiente jornada empezó una racha de partidos sin ganar en LaLiga Hypermotion que ha llevado a los culturalistas de la posición undécima a la penúltima tras 28 jornadas.

La Cultural Leonesa tiene una racha de la que no podrá presumir ya que los ahora dirigidos por Rubén de la Barrera encadenan once jornadas sin ganar en LaLiga Hypermotion. Solo el Cádiz y el Real Zaragoza (colista de Segunda división) se acercan con siete encuentros sin llevarse una victoria al zurrón. La Cultural Leonesa aún tiene margen para la permanencia ya que solo le separan cinco puntos respecto a los puestos lejos del infierno pero con 11 partidos sin ganar, la losa mental empieza a pensar en el conjunto del Reino de León.

El técnico gallego habló tras caer con claridad ante Las Palmas por 0-3 y reconoció que ir abajo ante los canarios les supuso una complicación a nivel mental: "El resultado es tremendamente abultado en relación a lo visto. Cuando te pones por debajo en el marcador contra un equipo como Las Palmas ellos empiezan a crecer y a nivel mental a nosotros se nos ha hecho difícil".

El calendario de LaLiga Hypermotion castiga a la Cultural Leonesa

Con 11 partidos sin ganar, la urgencia en la Cultural Leonesa es real porque el equipo culturalista da sensación de haber entrado en barrena y el calendario que se avecina en las tres próximas jornadas no es precisamente favorable. El próximo lunes, la Cultural Leonesa visitará al Almería, en la 30 recibirá en el Reino de León a un Racing de Santander que comanda la tabla y por último en la 31, recibirá al segundo clasificado, el Castellón de Pablo Hernández. Es decir, la Cultural Leonesa recibirá en tres jornadas a los tres primeros clasificados de Segunda división.