Rubén de la Barrera vuelve a León para rescatar a la Cultural

La Cultural Leonesa apuesta por el regreso de Rubén de la Barrera para intentar revertir su crisis y lograr la permanencia

La Cultural y Deportiva Leonesa ha cerrado el fichaje de Rubén de la Barrera como nuevo entrenador del primer equipo. El técnico gallego inicia así su segunda etapa al frente del conjunto leonés, en un movimiento que pone fin a semanas de especulaciones y contactos con distintos candidatos.

Tras la destitución de José Ángel Ziganda, la dirección deportiva decidió apostar por un perfil conocido y con fuerte vínculo emocional con la afición. La mala dinámica —cuatro puntos de los últimos treinta posibles— precipitó un cambio que el club consideraba inevitable para intentar reconducir el rumbo en LaLiga Hypermotion.

Un cambio urgente en plena lucha por la permanencia

El equipo atraviesa una situación comprometida en la tabla. Sin victorias desde principios de diciembre, cuando superó por la mínima a la SD Eibar, la Cultural ha ido perdiendo terreno hasta colocarse en la zona baja. Actualmente ocupa la 20ª posición con 27 puntos, a tres de la permanencia que marca la SD Huesca.

Más allá de los resultados, en los despachos tampoco convencía el rendimiento colectivo ni la escasa incidencia de los refuerzos invernales. La dirección deportiva, encabezada por José Manzanera, aceleró contactos y terminó convenciendo a De la Barrera para asumir el reto hasta final de temporada.

Un técnico con huella en León

El regreso del preparador coruñés no es una decisión menor. De la Barrera fue el arquitecto del histórico ascenso de la Cultural en la campaña 2016/17, tras quedar líder de su grupo en Segunda B con un récord de 88 puntos y superar al FC Barcelona B en la eliminatoria de campeones. Aquella temporada devolvió al club al fútbol profesional casi cuatro décadas después.

En la campaña siguiente, ya en Segunda División, el equipo descendió en la última jornada tras caer frente al CD Numancia, empatado a puntos con el UD Almería y perjudicado por el golaveraje. Aquella experiencia dejó una espina clavada tanto en el técnico como en la afición.

En total, dirigió 91 encuentros en su primera etapa, con 44 triunfos, 24 empates y 23 derrotas, firmando 162 goles a favor. Un balance que consolidó su imagen como uno de los entrenadores más influyentes en la historia reciente del club.

Experiencia nacional e internacional

Desde su salida de León, De la Barrera ha acumulado experiencia en distintos escenarios. En España pasó por clubes como la Real Sociedad, el RC Deportivo o el Albacete Balompié, donde logró otro ascenso a Segunda. También ha desarrollado su carrera en el extranjero, con etapas en Portugal, Rumanía, Catar y al frente de la selección de El Salvador.

Su sello siempre ha sido un fútbol ofensivo, valiente y con vocación protagonista, una propuesta que ahora deberá adaptarse a un contexto de máxima exigencia donde el objetivo prioritario es la salvación.

Un desafío a cara o cruz

La apuesta culturalista es clara: recuperar la energía y el estilo que en su día devolvieron la ilusión a León. De la Barrera asume el cargo acompañado por Jordi Bacardit como segundo entrenador y con contrato hasta el final del presente curso.

El técnico será presentado en el estadio Reino de León, escenario donde vivió algunos de los momentos más brillantes de su trayectoria. Ahora regresa con la misión de revertir la crisis deportiva y evitar un descenso que complicaría aún más el futuro inmediato del club.

La Cultural se encomienda a un viejo conocido. Un entrenador que dejó marca y que vuelve con la oportunidad de reescribir su historia en León.