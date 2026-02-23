La Cultural cesa a Ziganda tras diez jornadas sin ganar y Óscar Gilsanz gana enteros

La Cultural y Deportiva Leonesa destituye al Cuco Ziganda y activa la búsqueda urgente de un nuevo entrenador

La etapa de José Ángel “Cuco” Ziganda al frente de la Cultural y Deportiva Leonesa ha llegado a su punto final. Tras una racha preocupante de resultados, la directiva comunicó al técnico navarro que no continuará en el banquillo del Reino de León. La decisión se produjo después de una reunión mantenida en el estadio, en la que se confirmó su destitución inmediata.

El entrenador no dirigirá al equipo en el próximo compromiso frente a la UD Las Palmas, previsto para este domingo. El club considera que la dinámica deportiva hacía insostenible su continuidad.

Una racha que precipitó la decisión

La Cultural acumula diez encuentros consecutivos sin conocer la victoria, una secuencia que ha dejado al equipo en puestos de descenso en Segunda División. Con solo 27 puntos tras 27 jornadas, la situación es crítica y obliga a reaccionar si se quiere mantener la categoría.

El reciente empate ante el CD Leganés fue el detonante definitivo. El conjunto leonés tenía el partido encarrilado en Butarque, pero un tanto en los instantes finales frustró lo que habría sido un triunfo vital. Esa falta de contundencia, sumada a la escasa aportación de los fichajes invernales y a la pobre cosecha de puntos —cuatro en las últimas diez jornadas—, terminó por colmar la paciencia de la entidad.

Números insuficientes para el objetivo

El balance de Ziganda al frente del equipo refleja la irregularidad vivida en los últimos meses. En 21 partidos oficiales, logró 6 victorias, 5 empates y 10 derrotas. De los 63 puntos posibles, apenas sumó 23, cifras que alejan al equipo del objetivo prioritario: la permanencia.

Actualmente, la salvación la marca la SD Huesca con 30 puntos, apenas tres más que los leoneses. Con 45 puntos aún en juego, en el club creen que la reacción es posible, pero consideran imprescindible un cambio de rumbo inmediato.

Óscar Gilsanz, opción sobre la mesa

Entre los nombres que se barajan para asumir el cargo destaca el de Óscar Gilsanz, técnico que se encuentra sin equipo tras su salida del Deportivo. La dirección deportiva estudia su perfil como alternativa para intentar revitalizar al conjunto.

El director deportivo, José Manzanera, busca un entrenador con experiencia en la categoría y con una propuesta de fútbol más dinámico y ofensivo, en contraste con la línea seguida hasta ahora. El club dispone de pocos días para cerrar la incorporación, ya que el equipo retomará los entrenamientos esta semana.

Un calendario exigente por delante

El reto no será sencillo. La Cultural afronta un tramo decisivo con compromisos ante rivales de peso, como el Racing de Santander, la UD Almería y el CD Castellón. El margen de error es mínimo y cualquier tropiezo podría complicar aún más la permanencia.

Mientras tanto, el clima social en León es de creciente malestar. Parte de la afición ha dirigido críticas hacia la cúpula del club, reclamando decisiones firmes para evitar el descenso. La salida de Ziganda marca el inicio de una nueva etapa que deberá devolver la confianza y los resultados a un equipo que lucha por mantenerse en la categoría.