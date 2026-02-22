Así queda la clasificación de LaLiga Hypermotion, tras la victoria del Almería y la derrota del Eibar en la jornada 27 de Segunda división

La clasificación de LaLiga Hypermotion se ajusta al máximo tras una jornada decisiva que agita la pelea por el ascenso y aprieta la lucha por la permanencia

Tras esta jornada, la zona alta se mantiene muy ajustada, con varios equipos separados por escasos puntos en la lucha por el ascenso directo y las posiciones de promoción. En la parte baja, la Cultural sigue comprometida, mientras otros conjuntos toman oxígeno vital.

Empate cruel para la Cultural en Butarque

La visita de la Cultural y Deportiva Leonesa al campo del CD Leganés dejó sensaciones encontradas. El conjunto leonés rozó un triunfo de prestigio tras adelantarse en la primera mitad y mostrar una imagen sólida durante gran parte del encuentro. Con el apoyo masivo de su afición en las gradas, el equipo dirigido por Ziganda sostuvo el control y generó varias ocasiones claras para ampliar la ventaja.

Chacón fue el encargado de abrir el marcador tras una acción bien elaborada en el área rival. Lejos de conformarse, la Cultural mantuvo la intensidad y pudo marcharse al descanso con un resultado más amplio. Sin embargo, el fútbol volvió a castigar su falta de contundencia. En la recta final, el Leganés encontró el empate gracias a un remate de Duk tras un centro lateral que parecía poco peligroso.

El punto deja a la Cultural en una situación delicada, aún anclada en la zona baja y necesitada de victorias para escapar del descenso. El Leganés, por su parte, evita una derrota que habría encendido todas las alarmas, aunque su imagen dejó dudas.

El Eibar sigue sin reaccionar lejos de casa

La mala dinámica como visitante de la SD Eibar se prolongó tras caer por la mínima ante el Deportivo de La Coruña en Riazor (1-0). El conjunto armero volvió a pagar su falta de eficacia, pese a generar oportunidades suficientes para, al menos, rescatar un empate.

El único tanto del choque llegó en los primeros compases, cuando Eddahchouri aprovechó una asistencia de Mario Soriano para batir al guardameta visitante. A partir de ahí, el Deportivo apostó por un planteamiento conservador, cediendo la iniciativa a un Eibar que dominó la posesión pero no supo traducirla en goles.

Con este resultado, el Deportivo se acerca a la zona noble de la tabla, mientras el Eibar continúa lastrado por su irregularidad fuera de Ipurua, una asignatura pendiente que condiciona sus aspiraciones de playoff.

El Almería golpea primero y resiste después

En otro de los duelos destacados, la UD Almería sumó tres puntos importantes frente al Córdoba CF. El conjunto rojiblanco firmó una primera mitad brillante, con goles de Arribas y Miguel que encarrilaron el partido antes del descanso.

Sin embargo, el guion cambió tras la reanudación. El Almería perdió intensidad y permitió que el Córdoba recortara distancias, generando incertidumbre hasta el último minuto. Andrés Fernández emergió como figura clave bajo palos para sostener la ventaja. El triunfo mantiene al Almería en la pelea por los puestos de privilegio, mientras que el Córdoba lamentó decisiones arbitrales y su falta de reacción inicial.

Así queda la clasificación de LaLiga Hypermotion en la jornada 27