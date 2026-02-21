Sandro está de vuelta: 279 días después, regresa el goleador amarillo

Sandro Ramírez reaparece tras una larga lesión para reforzar a la UD Las Palmas en el momento más decisivo del curso

Después de 279 días alejado de las convocatorias oficiales, Sandro Ramírez vuelve a formar parte del grupo de la UD Las Palmas. Su última presencia se remontaba al 18 de mayo de 2025 frente al CD Leganés, en un encuentro en el que no llegó a disputar minutos. Desde entonces, el atacante grancanario ha atravesado un largo proceso de recuperación marcado por la paciencia, el trabajo silencioso y varios contratiempos físicos.

Su regreso supone una inyección anímica para un vestuario que atraviesa una etapa delicada. El equipo insular no conoce la victoria desde hace seis jornadas y encara un duelo exigente ante el líder, el CD Castellón, en un choque clave para mantener vivas sus aspiraciones de ascenso directo.

Una lesión que cambió el rumbo del curso

El contratiempo físico de Sandro se produjo durante la pretemporada en Marbella. Lo que inicialmente parecía una dolencia con un plazo de recuperación estimado de dos o tres meses terminó convirtiéndose en una ausencia que superó el medio año. El delantero tuvo que pasar por el quirófano en Barcelona bajo la supervisión del doctor Cugat, buscando estabilidad en la rodilla y una solución definitiva a las molestias.

En enero estuvo cerca de reaparecer, pero nuevas incomodidades obligaron a frenar el proceso. Fue un paso atrás necesario para evitar riesgos mayores. Desde entonces, el futbolista intensificó su trabajo hasta integrarse progresivamente en la dinámica del equipo, completando varias semanas de entrenamientos al mismo ritmo que sus compañeros.

Un regreso que sabe a refuerzo invernal

Más que una simple incorporación a la lista, la vuelta de Sandro tiene un impacto simbólico y competitivo. La temporada pasada, en la máxima categoría, firmó nueve goles, consolidándose como uno de los referentes ofensivos del equipo. Su presencia no garantiza soluciones inmediatas, pero sí aporta experiencia, liderazgo y capacidad para asumir responsabilidades en los momentos de mayor presión.

En la convocatoria también reaparece Jonathan Viera, mientras que continúan fuera Ale García y Recobita, tal como confirmó el técnico Luis García. La plantilla recupera piezas importantes justo cuando el calendario aprieta y cada punto puede resultar determinante.

Un duelo de alta tensión en el Estadio Gran Canaria

El enfrentamiento ante el Castellón se presenta como una auténtica prueba de carácter. El conjunto visitante llega en un excelente momento, acumulando tres triunfos consecutivos y reforzado tras imponerse al Deportivo. El equipo dirigido por Pablo Hernández defenderá su liderato con la intención de ampliar distancias en la clasificación.

En contraste, Las Palmas ha perdido fuelle en la segunda vuelta. Si en la primera mitad del campeonato compartía protagonismo con el Racing, ahora atraviesa una dinámica negativa que lo ha alejado de los puestos de privilegio. Los empates recientes han frenado su progresión y han incrementado la presión en el entorno.

Pese al contexto, el respeto es mutuo. Desde el bando visitante destacan la solidez defensiva del cuadro amarillo y su estilo de posesión elaborado. La batalla táctica está servida, y el regreso de Sandro añade un componente emocional extra a un partido que puede marcar el rumbo del tramo final de la temporada.