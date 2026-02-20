Jesé Rodríguez sobre su retirada en Las Palmas: "No vamos a adelantar cosas"

El jugador canario, que el pasado fin de semana marcó un golazo ante el Mirandés que supuso un punto, habló en 'El Larguero' de la Cadena SER sobre el momento de los de Luis García

Las Palmas se está encomendando en las últimas jornadas a Jesé Rodríguez. Posiblemente ni el más optimista de los pronosticadores se habría atrevido el pasado verano que Jesé Rodríguez iba a convertirse en un jugador tan fundamental para Las Palmas, mucho menos viendo como las oportunidades se le 'negaban' al principio de temporada.

Jesé Rodríguez ya suma cinco goles y una asistencia con Las Palmas. El último de esos goles fue de los que valen puntos y es que el que fuese canterano del Real Madrid se sacó un gran disparo el pasado fin de semana en Anduva cuando el Mirandés casi que celebraba el triunfo. Este empate supuso el cuarto en los últimos seis encuentros y la prolongación de una racha sin ganar que se alarga desde el pasado mes de enero.

Este pasado jueves, Jesé Rodríguez pasó por los micrófonos de 'El Larguero' de la Cadena SER y entre otros temas, habló del momento de Las Palmas. Jesé Rodriguez no esconde que el objetivo de Las Palmas es el ascenso a Primera y para ello apuesta por creer en el trabajo del grupo: "El equipo cayó de Primera y a intentar volver a subir con humildad e ir partido a partido. Hay que creer en el trabajo que estamos haciendo toda la temporada. Esto es largo y hay que tener calma en que va a salir bien".

El futuro y la posible retirada de Jesé Rodríguez en Las Palmas

Jesé cumplirá el próximo 26 de febrero 33 años y tras recorrerse medio mundo jugando al fútbol y en algunos de los mejores equipos del planeta como Real Madrid o PSG, es prudente cuando preguntan sobre una posible retirada en Las Palmas. El canario prefiere pensar en la próxima jornada de Liga ante el Castellón: "El plan es que llegue el sábado. Estoy contento, tengo la confianza del presi, del club y en lo que pienso es en dar todo. Si seguimos será porque el club quiera, pero no vamos a adelantar cosas".

El principal 'culpable' de que Jesé Rodríguez volviese el pasado verano a Las Palmas fue el presidente de la entidad canaria, Miguel Ángel Ramírez. Jesé Rodríguez elogió su conocimiento sobre el mundo del fútbol y le agradeció la confianza para regresar a Gran Canaria: "Voy a cumplir 33 años. Hay gente que se piensa que el presi sabe poco y sabe bastante. Agradecido por la confianza".

La racha de Las Palmas y la llamada a la calma de Jesé Rodríguez

Por último, Jesé Rodríguez apostó por estar tranquilos y evitar entrar en pánico ante la racha negativa de Las Palmas que como apuntábamos anteriormente ya se va a seis encuentros sin ganar: "No pasamos por buen momento, pero que no cunda el pánico".

Jesé habló de que esta Segunda no es la de hace 15 años ya que cualquiera te puede ganar por la preparación que tienen los equipos: "Esta Segunda no es como la de hace 15 años. Hay jugadores y entrenadores mejor preparados. Cualquiera te puede ganar. Estaría bien ganar el sábado al Castellón porque una victoria lo cambia todo".