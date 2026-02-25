Ziganda dice adiós a la Cultural: “Ha sido un privilegio entrenar a este grupo”

Cuco Ziganda se despide de la Cultural Leonesa tras su destitución y deja un mensaje de agradecimiento y confianza en la plantilla

El ciclo de José Ángel “Cuco” Ziganda al frente de la Cultural llegó a su fin tras cinco meses en el cargo. El técnico compareció ante los medios para ofrecer su última rueda de prensa después de que el club decidiera prescindir de sus servicios. Lo hizo con un tono sereno, sin reproches y agradeciendo la oportunidad de haber dirigido al conjunto leonés.

“Lo mínimo era despedirnos de frente”, vino a señalar el entrenador navarro, subrayando que siempre se sintió respaldado por la propiedad y por quienes apostaron por él como relevo de Raúl Llona. Insistió en que, más allá de las dificultades propias del día a día, el trabajo se desarrolló con colaboración y un objetivo común: competir al máximo cada semana.

“Ha sido un privilegio dirigir a este equipo”

Durante su intervención, Ziganda destacó la intensidad con la que vivió su etapa en León. Cinco meses que, según explicó, estuvieron marcados por la exigencia, la ilusión y también el sufrimiento propio del fútbol profesional.

Uno de los apartados más emotivos de su comparecencia fue el dedicado a la plantilla. El técnico elogió la actitud del vestuario, resaltando su compromiso y profesionalidad incluso en circunstancias adversas. “Se han comportado como auténticos profesionales”, vino a resumir, destacando que el grupo entrenaba sin quejas, ya fuera en condiciones climatológicas complicadas o en superficies menos favorables.

Para el ya exentrenador, el equipo supo interpretar los planes de partido y competir con dignidad, aunque los resultados no siempre reflejaran el esfuerzo realizado.

El peso de los resultados

Ziganda asumió que su destitución responde, principalmente, a la dinámica de marcadores. Reconoció que en el fútbol la urgencia es constante y que una mala racha puede cambiar por completo el rumbo de un proyecto. “En este deporte manda el resultado”, explicó, señalando que varios encuentros se escaparon por detalles mínimos en los instantes finales.

Pese a ello, defendió el trabajo desarrollado y dejó claro que, en su opinión, el equipo no está tan lejos de su mejor versión como podrían indicar las cifras recientes.

Reconocimiento a la afición y al entorno

El entrenador también tuvo palabras de elogio hacia la afición, a la que definió como uno de los grandes activos del club. Recordó el ambiente vivido tanto en el estadio Reino de León como en desplazamientos importantes, subrayando que el respaldo social ha sido constante desde su llegada.

Según expresó, ese apoyo será determinante en el tramo decisivo de la temporada, ahora bajo una nueva dirección técnica.

Confianza en el futuro del proyecto

Ziganda se marchó convencido de que deja una base sólida. Aseguró que el equipo cree en sus posibilidades y tiene argumentos para pelear por sus metas. En su mensaje final deseó suerte al club, al nuevo cuerpo técnico y a la ciudad, insistiendo en que la plantilla sabrá representar con orgullo a la entidad.

El técnico reveló que la decisión le fue comunicada mientras se encontraba en Oviedo durante unos días de descanso previamente planificados. Aunque admitió que los resultados hacían prever un desenlace complicado, afirmó que por actitud y comportamiento del grupo no esperaba el cese.

Su salida se produjo con elegancia, sin críticas públicas y con un último mensaje de agradecimiento. Una despedida marcada por el respeto y la convicción de haber actuado con profesionalidad hasta el último día.