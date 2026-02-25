Rubén de la Barrera alza la voz en su llegada a la Cultural Leonesa

El nuevo técnico del Reino de León, en sus primeras declaraciones como nuevo entrenador, dejó claro que no es ningún "salvador"

La Cultural Leonesa anunció el pasado 23 de febrero la destitución de Ziganda tras los malos resultados del equipo tras 25 partidos al frente de los culturalistas entre Liga y Copa del Rey. La Cultural Leonesa, que está metida en puestos de descenso a esa Primera RFEF que abandonó el pasado curso con un ascenso para la historia, no pudo aguantar más los malos números de un Ziganda que en 21 jornadas de LaLiga Hypermotion tan solo pudo sumar poco más de un tercio de los puntos en juego. Un total de 23 puntos gracias a seis triunfos, cinco empates y 10 derrotas.

Rubén de la Barrera adelanta para lo que llega a la Cultural Leonesa

Rubén de la Barrera ha sido el elegido por la Cultural Leonesa para que el Reino de León no sea testigo esta temporada del siempre doloroso descenso a Primera RFEF. Este pasado martes, Rubén de la Barrera dio sus primeras pinceladas de lo que pretende en la Cultural Leonesa, un lugar que bien conoce. Es importante recordar que la Cultural Leonesa ascendió a Segunda de la mano de Rubén de la Barrera en la 2026/27 aunque el siguiente curso volvió a caer al fútbol de bronce. En la 2026/17, la Cultural Leonesa consiguió el récord de puntos con 88 y superando al Barcelona B en la eliminatoria de campeones. Con experiencia en Real Sociedad, Deportivo de La Coruña y Albacete, De la Barrera dirigió a la Cultural Leonesa en un un total de 91 encuentros con 44 victorias, 24 empates y 23 derrotas.

Ya a los mandos de la Cultural Leonesa, Rubén de la Barrera ha hablado sin tapujos de sus intenciones al frente de los culturalistas: "Yo no soy ningún salvador y vengo a aquí a ayudar", declaraba. Además, De la Barrera recordaba que le beneficia el conocer bien a la Cultural Leonesa: "A mí me beneficia el hecho de que conozco la casa, conozco la categoría y conozco a los jugadores".

Rubén de la Barrera, valiente con la Cultural Leonesa

El nuevo entrenador de la Cultural Leonesa, que este miércoles ya se ha puesto al frente del equipo culturalista en su primer entrenamiento, se declaró como un técnico valiente: "Soy una persona de retos y valiente". Además, hablando de la Cultural Leonesa que han dejado tanto Ziganda como anteriormente Raúl Llona, De la Barrera elogió que el equipo no se ha caído en ningún momento y no ha dado sensación de equipo muerto: "No recuerdo ningún partido en que el equipo se cae. No me da la sensación de equipo muerto y esa es una base sobre la que partir".

Los próximos retos de la Cultural Leonesa y de Rubén de la Barrera

La Cultural Leonesa no lo tendrá sencillo con el calendario que tiene por delante en las próximas jornadas. En primer lugar, el Reino de León recibirá el próximo fin de semana a Las Palmas, candidato al ascenso a Primera aunque inmerso en una importante crisis de resultados. Después tendrá que visita al Almería, que al contrario de los canarios, suma cuatro triunfos consecutivos. Peor el calendario seguirá poniéndosele difícil a la Cultural Leonesa con la visita del Racing de Santander, actual líder y el Castellón, segundo clasificado.