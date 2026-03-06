Jornada 29 de LaLiga Hypermotion 2025-26 | Partidos, horarios y dónde ver en TV la Segunda división en vivo online

Con varios equipos históricos implicados en objetivos muy distintos, la jornada 29 de LaLiga Hypermotion promete emociones fuertes, estadios con gran ambiente y partidos decisivos

La jornada 29 de la LaLiga Hypermotion se presenta con varios encuentros de gran importancia tanto en la lucha por el ascenso como en la pelea por evitar el descenso. Equipos históricos del fútbol español afrontan un fin de semana clave, con duelos que pueden marcar el rumbo de la temporada en la recta final del campeonato.

Uno de los focos principales estará en el enfrentamiento entre el Cádiz CF y el Real Zaragoza, un choque entre dos clubes con pasado en la élite que atraviesan un momento deportivo muy delicado.

Cádiz y Zaragoza protagonizan un duelo marcado por la urgencia

El estadio del Cádiz, actualmente denominado JP Financial Estadio, acogerá un partido que se presenta como una auténtica final anticipada por la permanencia. Ambos equipos llegan al encuentro en una situación complicada y con muchas dudas.

El conjunto gaditano atraviesa una de las peores rachas de la temporada, ya que solo ha conseguido un punto de los últimos 21 posibles, lo que ha generado un ambiente de enorme preocupación entre la afición. Hace apenas unas semanas el equipo estaba cerca de los puestos de playoff de ascenso, pero la mala dinámica lo ha acercado peligrosamente a la zona baja de la clasificación. La continuidad del técnico Gaizka Garitano está siendo cuestionada y el malestar también se ha extendido a la dirección deportiva y a la directiva del club. De hecho, parte de la afición ha convocado una protesta previa al encuentro para mostrar su descontento con la gestión de la entidad.

Por su parte, el Real Zaragoza llega incluso en una situación más preocupante, ya que ocupa la última posición de la tabla. La entidad aragonesa ha iniciado recientemente una profunda reestructuración institucional tras la destitución del entrenador Rubén Sellés y del director deportivo Txema Indias. En su lugar, el club ha apostado por una estructura con fuerte presencia aragonesa. Lalo Arantegui ha regresado para liderar el área deportiva junto a Fran Gracia, mientras que el exfutbolista David Navarro ha asumido la dirección del primer equipo de manera provisional.

El Castellón busca seguir creciendo ante la Real Sociedad B

Otro de los partidos destacados de la jornada será el que enfrente a la Real Sociedad B con el CD Castellón. El conjunto castellonense visitará el campo del filial donostiarra con el objetivo de seguir consolidando su proyecto deportivo.

El crecimiento del club en los últimos años ha sido notable. Bajo la propiedad de Bob Voulgaris, el Castellón ha experimentado una profunda transformación tanto a nivel institucional como deportivo. Desde su etapa en Primera RFEF hasta su actual presencia en Segunda División, el equipo ha evolucionado considerablemente. El actual proyecto está liderado por el técnico Pablo Hernández, quien forma parte de una estructura que busca mantener la ambición de seguir creciendo y aspirar a cotas mayores, incluso soñando con una futura llegada a Primera División.

La Rosaleda, fortín del Málaga ante el Valladolid

Otro duelo interesante tendrá lugar en el estadio de La Rosaleda, donde el Málaga CF recibirá al Real Valladolid. El equipo malagueño se ha consolidado como uno de los mejores locales de la categoría, con una impresionante estadística en casa. En 14 encuentros disputados como local, el conjunto andaluz solo ha sufrido una derrota, lo que lo convierte en un rival especialmente complicado para cualquier visitante.

Actualmente, el Málaga ocupa la quinta posición de la clasificación con 47 puntos, muchos de ellos logrados gracias a su fortaleza en su estadio. En contraste, el Valladolid atraviesa una temporada irregular y se encuentra en la zona baja de la tabla, con la necesidad de sumar puntos para alejarse del descenso. El conjunto pucelano, que ha mejorado ligeramente sus sensaciones tras el triunfo frente a la SD Huesca, intentará prolongar su buena dinámica y lograr un resultado positivo en un campo históricamente complicado.

El Córdoba busca romper su mala racha en Santander

La jornada también traerá un atractivo enfrentamiento entre el Racing de Santander y el Córdoba CF en El Sardinero. El conjunto cántabro se ha consolidado como uno de los aspirantes más sólidos al ascenso, mientras que el Córdoba tratará de mejorar su historial en un estadio que tradicionalmente se le ha resistido.

De hecho, los cordobeses solo han logrado una victoria en ese escenario, la conseguida en 2013 cuando el equipo remontó un marcador adverso y terminó imponiéndose gracias a los goles de Abel Gómez, Pedro Sánchez y López Silva. Ahora, más de una década después, el Córdoba buscará repetir aquella hazaña ante un Racing que continúa mostrando una gran regularidad y aspiraciones claras de regresar a la máxima categoría del fútbol español.

