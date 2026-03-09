El Almería como único freno al despegue del Racing de Santander tras los pinchazos de Castellón, Málaga y Deportivo de La Coruña

El conjunto de Rubi se medirá este lunes a partir de las 20:30 a la Cultural Leonesa para cerrar la jornada 29 de LaLiga Hypermotion. Los de José Alberto son líderes con siete puntos de ventaja sobre el segundo

La jornada 29 de LaLiga Hypermotion puede salirle a la perfección al Racing de Santander si el Almería pierde o empata este lunes a partir de las 20:30 horas ante la Cultural Leonesa. El Racing de Santander hizo su trabajo este pasado domingo venciendo en un partido en el que no faltaron los goles, ante el Córdoba de Iván Ania. El Racing de Santander se llevó el triunfo por 4-3 y junto a Las Palmas y a falta de que el Almería juegue su partido, es el único equipo de los seis de play off que ha ganado su partido de esta jornada.

El Racing de Santander puede despegar en LaLiga Hypermotion y solo el Almería puede frenarlo

Con el partido entre Almería y Cultural Leonesa por disputarse este lunes, el Racing de Santander es líder con 56, siete más que Castellón, el propio conjunto indálico y Deportivo de La Coruña. La jornada 29 ya está siendo muy favorable para los intereses del Racing de Santander ya que el Castellón perdió ante la Real Sociedad B, el Deportivo de La Coruña también cayó ante el Granada y el Málaga empató ante el Real Valladolid. Solo se salvó Las Palmas que superó con claridad su encuentro ante el Ceuta.

Rubi quiere ganar a la Cultural Leonesa y subirse al ascenso directo a Primera

En la previa del encuentro entre Almería y Cultural Leonesa de este lunes, Rubi no escondió que la idea es ganar a los culturalistas y meterse en puestos de ascenso directo: "Todos jugamos contra todos, pero en el momento en el que juegas contra un equipo puede variar. Eso nos puede dar una pequeña ventaja, aunque mínima. El calendario es importante, pero miramos con más detalle las tres últimas jornadas. Estamos en puntuación de ascenso directo y, si ganamos a la Cultu, tenemos eso atado. Ese es nuestro objetivo".

El técnico catalán recordó su paso por el Huesca para hablar de la presión que supone el jugar un lunes: "Los resultados los vamos a mirar al jugar el lunes y habrá equipos que consigan vencer. Vamos a ir obligados contra la Cultural Leonesa. Lo más raro es empezar una jornada y acabar la siguiente. Al final de temporada, la presión de jugar el lunes aumenta. Ya me pasó en mi etapa en Huesca".

El peor rival del Almería en LaLiga Hypermotion

Rubi fue cuestionado sobre si el peor rival del Almería es el propio conjunto indálico cuando la presión por la clasificación aparece: "Yo creo que es una pregunta que nos la haríamos todos los de arriba y la respuesta sería la misma. Todos sabemos que, si estamos en nuestro mejor nivel, somos equipos bastante buenos. Si ponemos un nivel alto, tienes bastantes garantías de acercarte a las victorias. Llegamos al tramo final en una buena dinámica y con la plantilla prácticamente entera".

Por último, habló de los 75 puntos como cifra a alcanzar para estar cerca del objetivo del ascenso a Primera: "Es muy difícil saber las cuentas. Hay varios equipos peleando y es muy complicado dar un pronóstico. Lo importante es pasar de los 75 puntos porque estarás muy cerca del objetivo, aunque dependerá de lo que ocurra en este tramo final".