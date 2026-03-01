Sergio Arribas, jugador del Almería, en el radar de un histórico de Europa como fichaje para el próximo verano

El jugador madrileño está en la agenda del Ajax según informó el diario AS. La mitad del pase del jugador con contrato hasta junio de 2029, recalaría en el Real Madrid

Sergio Arribas volvió a ser protagonista en el último partido del Almería al marcar el gol del empate ante el Albacete en el tiempo añadido y tras una gran asistencia de Jon Morcillo. Con este gol, Sergio Arribas siguió sumando tantos a su carrera por ser el máximo goleador de LaLiga Hypermotion y de paso ayudar a los de Rubi a no perder comba con los puestos de ascenso directo.

El Almería, con Sergio Arribas como su máximo goleador con 15 goles, es tercero con 49 puntos, igualado con el segundo clasificado, el Castellón y a cuatro del Racing de Santander, más líder tras vencer este pasado sábado a los de Pablo Hernández.

El posible fichaje de Sergio Arribas por un histórico de Europa como el Ajax

Sergio Arribas está viviendo su mejor temporada en lo que a goles se refiere desde que llegó al Almería en el verano de 2023 procedente del Real Madrid. Los indálicos pagaron seis millones de euros por el 50 por ciento de su pase por un jugador que explotó en el filial del Real Madrid y por el que los andaluces hicieron una apuesta muy fuerte de futuro. El paso adelante de Sergio Arribas esta temporada con sus goles ha coincidido con la salida el pasado verano de Luis Suárez rumbo al Sporting de Portugal.

El precio del fichaje de Sergio Arribas

Ahora, según informa el diario AS, el delantero madrileño de 24 años estaría en el radar de uno de los equipos históricos de Europa como el Ajax pero que está viviendo una temporada aciaga, especialmente en Europa donde quedó apeado en la fase Liga tras terminar en la posición 32 de 36. En lo que respecta a la Eredivise, el Ajax es actualmente tercero, por detrás de PSV y Feyenoord.

Los goles y la capacidad de liderazgo de Sergio Arribas ha despertado el interés del Ajax según informó el diario citado anteriormente. El Ajax no lo tendría sencillo para sacar a Sergio Arribas del Almería ya que los indálicos, que normalmente venden muy bien, se han remitido en los últimos intentos por llevarse al delantero, a su cláusula de rescisión de 20 millones de euros. Sergio Arribas tiene contrato en el Almería hasta junio de 2029 y no es la primera vez que aparece en el radar de un equipo europeo tal y como sucedió anteriormente con el Como de Cesc Fábregas.

Sergio Arribas y su deseo de subir a Primera con el Almería

El propio Sergio Arribas confesaba hace algunos meses a ESTADIO Deportivo que siempre había cosas pero que estaba centrado en subir a Primera con el Almería. En su última comparecencia se mostró feliz por sus buenos números: ""En mi corta carrera he intentado meter siempre goles y dar asistencias porque soy el nexo del centro del campo con la línea ofensiva. La verdad es que este año se están dando buenos números en ambas estadísticas en lo que llevamos de temporada. No obstante, lo que importa es que el equipo sume de tres en tres para estar en lo más alto de la clasificación".

Si se terminase por concretar una salida de Sergio Arribas desde el Almería al Ajax, los indálicos no se llevarían el montante de lo que pagasen los neerlandeses sino que el cincuenta por ciento iría para los indálicos y el porcentaje restante para el Real Madrid. De momento Sergio Arribas sigue siendo el líder de un Almería que está en la pelea por concluir las 42 jornadas en puestos de ascenso directo a Primera.