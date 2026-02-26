El Almería tiene un nuevo propietario: Cristiano Ronaldo compra el 25% del club

Cristiano Ronaldo entra con su empresa, CR7 SA, a la Segunda división española, y se hace con el 25% de la UD Almería. Con Mohamed Al Khereiji como presidente de la entidad, el astro portugués buscará consolidarse en las inversiones deportivas a través de su filial ‘CR7 Sports Investments’

La UD Almería, presidida por Mohamed Al Kheereiji, ha vendido una participación del 25% del club a Cristiano Ronaldo, la estrella portuguesa y exjugador del Real Madrid. La noticia llega tras un comunicado oficial del luso a través de su empresa CR7 SA.

Por su parte, el conjunto almeriense dispondrá de un nuevo propietario que, mediante gestión e inversión, tratará de devolverlo a la Primera división. De momento, los indálicos marchan terceros en LaLiga Hypermotion, la Segunda división española, a dos puntos del líder, el Racing de Santander, y a uno del segundo, el Castellón.

La compra de Cristiano

En la nota de prensa emitida por la empresa de Cristiano, se concreta la forma de ejecución de la compra, llevada a cabo por ‘CR7 Sports Investments’, filial de su empresa principal: “La inversión se integrará en CR7 Sports Investments, una filial de nueva creación de CR7 SA, constituida para consolidar y gestionar las inversiones de Cristiano Ronaldo en el sector deportivo. CR7 Sports Investments actuará como vehículo para la evaluación y ejecución de oportunidades estratégicas en el ámbito del deporte profesional”.

Sobre el movimiento económico, el actual jugador de Al-Nassr se mostró optimista y ambicioso, reconociendo el valor en España de un club como la UD Almería: “He tenido siempre la ambición de contribuir al fútbol más allá del terreno de juego. La UD Almería es un club con bases sólidas y un claro potencial de crecimiento. Estoy verdaderamente ilusionado por trabajar junto al equipo directivo para apoyar la próxima fase de desarrollo del club”.

La reacción del presidente

Por su parte, Mohamed Al Khereiji mantiene la presidencia de la entidad rojiblanca, añadiendo a la empresa de Cristianos en la toma de decisiones estratégicas a nivel económico y deportivo. El empresario de Arabia Saudí no dudó en elogiar la figura del delantero portugués tras la venta: “Estamos muy contentos de que Cristiano haya elegido nuestro club para invertir. Está considerado como el mejor jugador de todos los tiempos, conoce muy bien las ligas españolas y entiende el potencial de lo que estamos construyendo aquí, tanto en términos del equipo como de la academia”.

Con aún 14 jornadas por disputar del calendario de Segunda división, el impacto de la transferencia apunta a realizar cambios importantes a partir de la próxima campaña, más si el equipo indálico es capaz de conseguir el ansiado ascenso. Actualmente, los jugadores de Rubi están firmemente instaurados en la zona de ‘playoffs’, a siete puntos del séptimo clasificado, el Córdoba.

De momento, un Cristiano Ronaldo enfocado en alcanzar el millar de goles en su carrera, se une a la UD Almería como un nuevo propietario, asumiendo un cuarto del total de las participaciones. Un movimiento excepcional que cada vez se repite más en el fútbol español, como ocurrió con la compra del Real Valladolid por parte de Ronaldo Nazário.