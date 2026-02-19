Andrés Fernández, el que más para de LaLiga Hypermotion, se moja sobre el momento del Almería: "Lo crucial se jugarán en los últimos diez partidos"

El guardameta, que salvó a los de Rubi el pasado fin de semana deteniendo un penalti ante el Andorra, compareció el pasado miércoles en rueda de prensa

El Almería es uno de los equipos más productivos a nivel ofensivo de LaLiga Hypermotion pero de nada sirve marcar muchos goles si atrás no estás bien cubierto. En el caso del Almería, los de Rubi cuentan con Andrés Fernández, el guardameta que más paradas realiza de toda LaLiga Hypermotion y que el pasado fin de semana ante el Andorra detuvo un penalti decisivo cuando el marcador reflejaba un ajustado 2-2.

Este pasado miércoles, Andrés Fernández se sentó delante de los micrófonos para hablar tanto de su rendimiento particular como el de un Almería que es tercero a solo dos puntos del segundo y tres del líder Castellón.

Andrés Fernández, el seguro del Almería en LaLiga Hypermotion

En primer lugar Andrés Fernández habló del trabajo de análisis que hay detrás del penalti parado el fin de semana: "Siempre intentas hacer un trabajo tanto de análisis como luego en el partido de tratar de pararlo. Es verdad que hasta ahora no habíamos tenido esa suerte y el otro día sabíamos de la tendencia del rival. Teníamos el convencimiento. Creo que fue un buen golpeo y la alegría fue tremenda. Fue una buena acción para todos y se trata de vivir esos momentos que nos permitan conseguir victorias".

Como es lógico, tras detener la pena máxima, Andrés Fernández soltó toda la tensión por ser el primero de la temporada y por el momento que estaba viviendo el equipo en ese instante del partido: "Ahí salió todo. Es verdad que estaba siendo un partido muy malo. No estábamos terminando de estar a gusto, sobre todo en la segunda parte. También el tema de los penaltis: nunca había recibido tantos disparos y no parar ninguno. Tenía muchas ganas y rabia cada vez que no paraba un penalti. Por suerte fue el otro día en un momento clave del partido que nos permitió llevarnos la victoria".

Sobre el dato que refleja que Andrés Fernández es el que más paradas hace de LaLiga Hypermotion, el guardameta murciano prefiere que esa cifra baje ya que eso sería síntoma de que el equipo lo hace muy bien a nivel defensivo: "Siempre digo que me gustaría ganar y que el portero no apareciera. Eso significa que el equipo lo ha hecho muy bien, tanto defensiva como ofensivamente. Estamos para ayudar en todo lo que se pueda y ahí vamos a seguir".

El momento clasificatorio del Almería

El Almería está al acecho de los puestos de ascenso directo en LaLiga Hypermotion y eso es en parte gracias a los tres triunfos consecutivos que acumulan los de Rubi. Andrés Fernández prefirió pensar en que el momento decisivo llegará en las últimas 10 jornadas: "Lo importante es estar en la zona alta porque quiere decir que has conseguido más puntos. Estamos en un momento de seguir escalando y no relajarse ni pensar que las cosas van a acabar así. Hay que seguir trabajando fuerte y pensar en el siguiente partido. Hay que seguir acumulando puntos. Todos sabemos que lo crucial se jugará en los últimos diez partidos".

Por último habló Ándres Fernández de su relación con Fernando Martínez, segundo portero del Almería y capitán del cuadro indálico: "Es el capitán del equipo y estoy encantado con él. La verdad es que es una alegría tenerlo en el vestuario. Nos llevamos muy bien, somos murcianos y salimos de la misma escuela de fútbol. El día a día es fenomenal con él. Siempre está ayudando a cualquier futbolista y eso se agradece. Lleva muchos años aquí y lleva muy dentro Almería".