El Almería alucina y confirma el éxito del fichaje de Miguel de la Fuente

El jugador que llegó durante este último mercado de fichajes de invierno procedente del Leganés, ya ha repartido una asistencia a las órdenes de Rubi y suma un total de tres dianas y dos pases de gol

El Almería ha sido uno de los equipos que mejor se movió durante el mercado de fichajes de invierno que cerró el pasado 2 de febrero. Los de Rubi trajeron para la causa del ascenso a Primera de los andaluces a Jon Morcillo, que ya marcó el pasado fin de semana ante el Cádiz, Rodrigo Ely, que también debutó ante los amarillos, Edgar González, que salió de inicio en el Nuevo Mirandilla y Miguel de la Fuente, que cedido desde el Leganés ya sabe lo que asistir con la elástica indálica.

Precisamente este último, Miguel de la Fuente, llegó al Almería empeñado en demostrar que tiene mucho fútbol y mucho gol en sus botas. Así, tras cuajar un gran encuentro ante el Cádiz el pasado fin de semana, participó activamente en la victoria de los de Rubi con una asistencia al máximo goleador del equipo: Sergio Arribas.

Miguel de la Fuente, un fichaje muy rentable para el Almería

Miguel de la Fuente, con la asistencia que dio el pasado domingo ante el Cádiz, y asuma dos en lo que va de temporada. Además, el jugador cedido por el Leganés hasta el próximo 30 de junio ya ha marcado tres tantos esta temporada entre Liga y Copa del Rey aunque su debut goleador aún no se ha producido con el cuadro andaluz.

Más allá de las cifras de goles y asistencias de Miguel de la Fuente, la llegada del delantero a la disciplina de Rubi se ha visto recompensada por parte del técnico catalán con la camiseta de titular en tres de los últimos cuatro encuentros con un saldo de dos victorias y dos derrotas.

Miguel de la Fuente, un delantero diferente para el Almería

El Almería cuenta con Sergio Arribas como máximo goleador tanto del equipo como de LaLiga Hypermotion, además, también tiene Rubi a Embarba, que con 10 no se queda lejos de los 13 del madrileño. El gol parece cubierto en el Almería pero la llegada de Miguel de la Fuente al cuadro indálico ha supuesto una incorporación de un tipo de jugador que no tenía aún Rubi.

Miguel de la Fuente es un jugador todoterreno, capaz de presionar, notable en el trabajo sin balón y que no escatima a la hora de bajar a recibir. Además Miguel de la Fuente aprovecha su físico para presionar a sus rivales y jugar de espaldas, dando así una gran alternativa en el ataque del Almería cuando los partidos se atascan.

Miguel de la Fuente es el delantero más castigado de LaLiga Hypermotion, por delante de Yeremay Hernández

El dato que confirma que cuando Miguel de la Fuente coge el balón es síntoma de peligro y que por ello los defensas tratan de pararlo a toda costa es ese que muestra que el actual jugador del Almería es el delantero que más faltas sufre por partido en toda LaLiga Hypermotion con una media de 2,78 por encuentro.

Esta cifra de faltas por partido supera incluso a la que tiene Yeremay Hernández (2,35) en el Deportivo de La Coruña. Además, Miguel de la Fuente es el segundo con mejor ratio de creación de oportunidades por partido.