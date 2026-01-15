El Almería refuerza su delantera: Miguel de la Fuente llega cedido desde el Leganés

Miguel de la Fuente se convierte en el primer refuerzo invernal de la UD Almería, llegando cedido desde el CD Leganés con opción de compra

La UD Almería ha iniciado el mercado de invierno con fuerza tras anunciar la incorporación de Miguel de la Fuente, delantero vallisoletano de 26 años, procedente del CD Leganés en calidad de cesión hasta final de temporada. El club rojiblanco cuenta además con una opción de compra sobre el atacante, que ya se encuentra en la ciudad y podría unirse a los entrenamientos dirigidos por Rubi este jueves.

Trayectoria del nuevo delantero rojiblanco

Miguel de la Fuente Escudero nació el 3 de septiembre de 1999 en Tudela de Duero, provincia de Valladolid. Se formó en las categorías inferiores del Real Valladolid, donde debutó con el primer equipo, y posteriormente pasó por Deportivo Alavés antes de asentarse en el CD Leganés. En Butarque, el vallisoletano ya había jugado cedido, lo que facilita su adaptación al conjunto pepinero y ahora al Almería.

Durante la temporada 2023-2024, de la Fuente fue una pieza clave en el ascenso del Leganés a Primera División, registrando 35 partidos y 13 goles. En la máxima categoría, ha participado en dieciséis encuentros de Liga y dos de Copa del Rey, acumulando más de 279 partidos como profesional, de los cuales 68 fueron en Primera División.

Llegada inesperada en el mercado invernal

El fichaje de Miguel sorprendió a la afición, que esperaba novedades sobre Jon Morcillo. Todo apuntaba a que el vasco sería el primer refuerzo del Almería, pero finalmente la operación relámpago fue para el delantero vallisoletano. La cesión incluye una opción de compra cuyo valor no se ha hecho público, y el jugador llegará a tiempo para el partido del sábado, en el que podría reencontrarse con su olfato goleador.

Salida de Morcillo y despedida discreta

Mientras tanto, Jon Morcillo se despide de la afición manchega sin minutos en el último encuentro del Albacete, a pesar de que su equipo derrotó al Real Madrid en Copa del Rey. La despedida fue discreta, con el jugador ausente de la celebración y desplazándose de inmediato a Almería para pasar reconocimiento médico y unirse al equipo de Rubi.

Miguel de la Fuente, delantero de referencia

La llegada de de la Fuente aporta una opción ofensiva de garantías al Almería. Con experiencia en Primera y Segunda División, el atacante se adapta al perfil buscado por la dirección deportiva: competitivo, con gol y facilidad de integración. Su conocimiento del estilo de Rubi y su capacidad para generar peligro en el área rival, además de su eficacia desde el punto de penalti, le convierten en un refuerzo estratégico para la segunda mitad de la temporada.

Formado en Valladolid y con experiencia en Leganés y Alavés, Miguel de la Fuente llega con rodaje y motivación, dispuesto a disputar minutos con Thalys y Patrick Soko, y a marcar goles que ayuden al Almería a mantener sus aspiraciones en LaLiga.