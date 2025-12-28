Cristiano recibe el premio al Mejor Jugador de Oriente Medio y habla de récords históricos: "Quiero llegar a los 1000"

Cristiano Ronaldo, del Al Nassr, asegura que su objetivo es alcanzar los 1.000 goles en su carrera si las lesiones lo respetan

Cristiano Ronaldo, delantero del Al Nassr de Arabia Saudí, reveló este domingo durante la ceremonia de los Globe Soccer Awards 2025 que su objetivo es alcanzar los 1.000 goles a lo largo de su trayectoria profesional. El jugador portugués, que suma actualmente 956 tantos, afirmó que confía en lograr esta marca siempre que las lesiones lo respeten.

Con 40 años, Ronaldo ha dejado su huella en clubes como Sporting de Portugal, Manchester United, Real Madrid y Juventus, además de brillar en la selección portuguesa, donde también ha contribuido de manera decisiva a su palmarés goleador.

Premio al mejor jugador de Oriente Medio

Durante la gala, el portugués recibió el galardón al Mejor Jugador de Oriente Medio, superando a destacados futbolistas como Salem Al-Dawsari (Al Hilal), Karim Benzema (Al-Ittihad) y Riyad Mahrez (Al-Ahli). Tras recibir el premio, Ronaldo declaró que mantiene la pasión y motivación que lo han caracterizado durante toda su carrera, y que sigue con la misma ambición de ganar títulos y batir récords.

"Es un gran placer compartir esta gala con tantas figuras del deporte", dijo el portugués. "Seguir compitiendo es duro, pero todavía tengo la motivación y las ganas de seguir sumando trofeos. Quiero alcanzar la cifra de los 1.000 goles y estoy convencido de que lo conseguiré si las lesiones no me impiden continuar", añadió.

Un legado histórico en el fútbol mundial

Con sus 956 goles oficiales, Cristiano se ha convertido en el máximo goleador de la historia, superando a leyendas como Leo Messi (896) y Pelé (762), aunque algunas fuentes atribuyen al brasileño más de 1.200 tantos, generando una controversia eterna sobre los registros históricos.

Su capacidad goleadora y constancia lo mantienen como un referente global del fútbol, y su estancia en Arabia Saudí ha demostrado que incluso en la recta final de su carrera sigue siendo decisivo y determinante en el ataque de su equipo.

Motivación intacta pese a los años

Cristiano resaltó también la importancia de su entorno y de su familia: "Ver a tanta gente maravillosa en esta gala, incluida mi esposa, me llena de energía para seguir jugando". A pesar de su edad, su compromiso y pasión por el fútbol no han disminuido, y su ambición sigue intacta: romper récords, ganar títulos y marcar historia.

El delantero portugués concluyó su intervención enviando un mensaje a los presentes: "Disfruten de la noche y feliz año nuevo. Mi objetivo sigue siendo claro: los 1.000 goles".