El Sporting prepara una oferta récord para fichar a Yeremay Hernández

El Sporting de Portugal prepara una ofensiva histórica para fichar a Yeremay Hernández, aunque el Deportivo se mantiene firme en su cláusula de 50 millones

El interés del Sporting de Portugal por el talento de Yeremay Hernández vuelve a cobrar fuerza. Según informaciones publicadas por el diario portugués A Bola, el club lisboeta mantiene al extremo del Deportivo de La Coruña como uno de sus grandes objetivos para el próximo mercado de verano.

La operación, sin embargo, no se presenta sencilla. En el pasado mercado estival, el conjunto portugués ya intentó cerrar su fichaje con una propuesta cercana a los 30 millones de euros más cinco en variables, cifra que fue rechazada tanto por el club gallego como por el propio futbolista. Aun así, en Lisboa no pierden la esperanza y continúan analizando la forma de convencer al Deportivo.

Una oferta que podría romper récords en Lisboa

El Sporting está dispuesto a elevar su inversión hasta cifras históricas para incorporar al joven atacante. El objetivo sería convertir a Yeremay en el fichaje más caro en la historia del club, superando el desembolso realizado en 2021 por Manuel Ugarte, cuando el equipo verdiblanco pagó alrededor de 24,5 millones de euros al FC Famalicão.

No obstante, el principal obstáculo sigue siendo la cláusula de rescisión fijada en 50 millones de euros. Desde A Coruña han dejado claro en repetidas ocasiones que esa es la cantidad que permitiría la salida del jugador. Aunque el Sporting está dispuesto a mejorar sus propuestas anteriores, en Portugal consideran que alcanzar esa cifra sería excesivo para un futbolista que todavía no ha debutado en una primera división europea.

La postura firme del Deportivo

La directiva del Deportivo mantiene una posición firme en las negociaciones. El club gallego considera a Yeremay una pieza fundamental en su proyecto deportivo y no tiene intención de venderlo fácilmente, pese a competir actualmente en LaLiga Hypermotion.

El contexto deportivo también influye. Mientras el Sporting compite habitualmente en torneos europeos como la UEFA Champions League, el Deportivo lucha por regresar a la élite del fútbol español a través del ascenso a LaLiga EA Sports. Aun así, la entidad herculina insiste en que cualquier negociación dependerá, en última instancia, de la voluntad del futbolista.

Un talento decisivo pese a las lesiones

En el terreno de juego, Yeremay continúa demostrando por qué es uno de los jugadores más prometedores de la categoría. Durante la presente temporada acumula 10 goles y 7 asistencias en 27 partidos, cifras que lo colocan entre los futbolistas más determinantes del campeonato.

Muchos de sus tantos han sido clave para sumar puntos importantes. En encuentros complicados, como el disputado en Córdoba, sus intervenciones resultaron decisivas para inclinar la balanza a favor del Deportivo.

Sin embargo, el atacante canario también ha tenido que lidiar con problemas físicos recurrentes, especialmente una pubalgia que le ha mantenido alejado de los terrenos de juego en las últimas semanas. Este tipo de lesión requiere paciencia y un tratamiento cuidadoso, ya que una recaída podría agravar la situación.

El futuro de Yeremay, ligado al ascenso

Mientras tanto, el Deportivo se mantiene muy cerca de los puestos de ascenso directo, aunque ha perdido algo de terreno en las últimas jornadas. La afición comienza a mostrar cierta inquietud ante la posibilidad de permanecer otro año en Segunda División.

Si el equipo no logra regresar a la máxima categoría, retener a Yeremay podría resultar cada vez más complicado. Con varios clubes europeos siguiendo su evolución, el próximo mercado de verano se perfila como un momento clave para decidir el futuro del joven extremo.

Por ahora, en Lisboa continúan atentos. El Sporting no ha olvidado su objetivo y todo apunta a que volverá a intentarlo con una oferta que podría marcar un antes y un después en su política de fichajes.