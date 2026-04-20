El Deportivo remonta al Mirandés y vuelve al ascenso directo

El conjunto gallego vuelve a los puestos de ascenso directo tras imponerse 3-1 en Riazor tras una segunda parte decisiva marcada por la polémica arbitral, mientras el conjunto castellanoleonés protesta varias decisiones clave

El RC Deportivo remontó al CD Mirandés (3-1) este lunes en Riazor, en la jornada 36 de LaLiga Hypermotion, para recuperar la segunda plaza de ascenso directo. El partido estuvo marcado por varias decisiones arbitrales discutidas por el conjunto visitante.

El equipo coruñés reaccionó tras irse al descanso por detrás en el marcador y firmó una segunda mitad contundente. Con este triunfo, suma 64 puntos y refuerza su candidatura al ascenso, mientras el Mirandés se mantiene en zona de descenso.

El Mirandés golpea primero en una primera parte igualada

El encuentro arrancó con intensidad y ocasiones para ambos equipos. El Deportivo llevó la iniciativa en los primeros minutos, con llegadas peligrosas de Alti y un juego ofensivo liderado por Yeremay. Sin embargo, el Mirandés resistió con orden y fue creciendo con el paso de los minutos. Unax del Cura rozó el gol con un disparo al palo, avisando del peligro visitante.

La jugada clave llegó antes del descanso. Tras una acción confusa en el área, el colegiado señaló penalti a favor del Mirandés por una falta del portero Álvaro Ferllo. Carlos Fernández transformó la pena máxima para poner el 0-1. La decisión generó protestas por parte del Deportivo, mientras el Mirandés también reclamó una posible expulsión en la acción, aumentando la tensión en el partido.

Reacción inmediata del Deportivo tras el descanso

La segunda mitad cambió por completo el rumbo del encuentro. El Deportivo salió con mayor intensidad y en apenas minutos logró igualar el marcador.

Mario Soriano firmó el 1-1 tras una jugada individual iniciada por Alti, devolviendo la confianza a un Riazor volcado con su equipo.

Poco después, una nueva acción polémica volvió a marcar el partido. El árbitro señaló penalti por una falta de Medrano sobre Altimira. La decisión fue revisada por el VAR, pero finalmente se mantuvo. Yeremay no falló desde los once metros y puso el 2-1, completando la remontada en menos de diez minutos.

Nsongo sentencia y desata la euforia en Riazor

Con el Mirandés aún asimilando el golpe, el Deportivo aprovechó el momento para ampliar la ventaja. Bil Nsongo firmó el 3-1 con un potente disparo que cerró prácticamente el encuentro.

El conjunto visitante intentó reaccionar, volcándose en ataque en busca de reducir distancias. Sin embargo, se encontró con el larguero y con un sólido Álvaro Ferllo bajo palos. El portero deportivista fue clave en los minutos finales, sosteniendo el resultado y evitando que el Mirandés volviera a meterse en el partido.

Nueva polémica y final de máxima tensión

El tramo final volvió a estar marcado por la controversia. El árbitro señaló un nuevo penalti, esta vez a favor del Mirandés, en una acción muy discutida por los locales. Javi Hernández asumió la responsabilidad, pero Ferllo detuvo el lanzamiento, confirmando su papel decisivo en el encuentro.

El pitido final desató la celebración en Riazor, mientras el Mirandés cerró el partido con protestas por varias decisiones arbitrales que condicionaron el resultado.

El Deportivo se afianza y el Mirandés se complica

Con esta victoria, el Deportivo alcanza los 64 puntos y recupera la segunda posición, empatado con la UD Almería y a cuatro del líder Racing.

El equipo gallego refuerza su candidatura al ascenso directo en un momento clave de la temporada, sumando una nueva remontada en casa.

Por su parte, el Mirandés se queda con 33 puntos y continúa en la penúltima posición, viendo frenada su racha positiva y complicando sus opciones de permanencia.