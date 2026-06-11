Mucho interés en el fichaje de Alberto Dadie, ex de la Real Sociedad

El lateral derecho ha sido una de las bajas que anunció el club txuri urdin, cerrando así una etapa de su vida para ahora comenzar otra. Debido a su buen desempeño con el Sanse en Segunda división en la última temporada no le faltan equipos de la categoría de plata del fútbol español interesados en ficharlo

Alberto Dadie es uno de los futbolistas que han salido de la Real Sociedad en las últimas semanas y al que no le va a costar demasiado encontrar acomodo en la Segunda división. El canterano del club txuri urdin brilló como lateral derecho en el Sanse, pero eso no le valió para convencer al equipo ni a su entrenado, Pellegrino Matarazzo, de que podía tener hueco en el primer equipo. Anunciada ya su baja, Alberto Dadie cuenta con el interés de varios conjuntos de Segunda división. Uno es el Cádiz CF, pero ahora también se suman Real Sporting de Gijón y Burgos CF.

Sporting de Gijón y Burgos también quiere fichar a Alberto Dadie

Alberto Dadie es un futbolista que tiene buen cartel en la Segunda división después de haber destacado mucho en el Sanse en la temporada recién acabada. El canterano fue titular indiscutible en el filial de la Real Sociedad con el que disputó 33 partidos y 2.548 minutos, sin marcar pero dando una asistencia. Un rendimiento que no ha pasado desapercibido para algunos equipos que están trabajando en su incorporación.

Ya se sabía que el Cádiz CF es uno de los clubes que tiene muy vigilado al lateral derecho, que cumple 24 años el próximo mes de julio, pero ahora se han sumado a la carrera por su fichaje el Burgos CF, que lo tiene bien monitoreado, y el Real Sporting de Gijón, que no lo tiene como opción prioritaria, según señala el periodista Ángel García.

Alberto Dadie cuenta con la ventaja de ser agente libre tras acabar contrato con la Real Sociedad, quien decidió no renovarle. Esto hace que el futbolista pueda elegir libremente entre todas las ofertas que le presenten durante este verano. Todo apunta a que seguirá en la Segunda división tras su buen rendimiento.

Alberto Dadie acaba une etapa larga en la Real Sociedad

Alberto Dadie ha sido uno de los canteranos que han sido descartados por la Real Sociedad que estaban en el Sanse de la Segunda división. Debido a que se pretende una renovación del filial, el club txuri urdin optó por no renovar al donostiarra que llevaba en la cantera desde el año 2014. Es decir, la mitad de la vida del lateral derecho ha estado ligada a la Real Sociedad.

Alberto Dadie no tuvo ni siquiera la oportunidad de demostrar su valía en el primer equipo, ya que no ha sido considerado por Pellegrino Matarazzo. Y eso que la Real Sociedad tiene un serio problema en el lateral derecho ya que ahora mismo sólo tiene a Jon Mikel Aramburu debido a las dudas que existen con Iñaki Rupérez y a la lesión que sufre Álvaro Odriozola.