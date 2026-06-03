Dos canteranos de la Real Sociedad, en la agenda del Cádiz

El club vasco va a tener que tomar decisiones importantes de cara a la próxima temporada con su filial, que volverá a jugar en Segunda división. Algunos de sus jugadores, como son los casos de Mikel Rodríguez y Alberto Dadie, despiertan el interés en algunos clubes que serán rivales del segundo equipo txuri urdin

La Real Sociedad ya está manos a la obra en la planificación de la próxima temporada en la que, una vez más, tendrá mucha importancia el segundo equipo el cual volverá a jugar en Segunda división después de haber logrado la permanencia en la categoría de plata del fútbol nacional en la campaña recién finalizada. El equipo sufrirá cambios ya que hay jugadores que han sido importantes que ya cumplen una edad y que necesitan mostrar su valía lejos del paraguas de Zubieta. Mikel Rodríguez y Alberto Dadie, dos de los más veteranos del filial txuri urdin, están en la agenda del Cádiz CF.

La Real Sociedad estudia las salidas de Mikel Rodríguez y Alberto Dadie

La Real Sociedad tiene que encontrar el equilibrio entre veteranía, experiencia, juventud y aire fresco para que el filial compita la temporada que viene en Segunda división. Es por ello que estudia la salida de algunos de los futbolistas más veteranos, siendo dos de ellos Mikel Rodríguez y Alberto Dadie que cuentan con el interés del Cádiz CF.

Mikel Rodríguez es el primero de los futbolistas del filial de la Real Sociedad que han llamado la atención del Cádiz CF según ha informado El Diario Vasco. El centrocampista tiene ya 24 años y en el club vasco están abiertos a una salida en calidad de cedido para que muestre su valía fuera de la protección de la cantera de la Real Sociedad.

Mikel Rodríguez, que tiene contrato con la Real Sociedad hasta el 30 de junio de 2029, ha sido uno de los futbolistas más importantes del filial txuri urdin en la temporada recién finalizada ya que ha acumulado 33 partidos y 2.184 minutos disputados en los que ha marcado 2 goles y ha dado 2 asistencias.

Por su parte, otro jugador que gusta, y mucho, en el Cádiz CF y que también pertenece a la cantera de la Real Sociedad es Alberto Dadie, según ha señalado Radio Marca Donostia, quien ha recuperado su mejor nivel de juego después de un paso sin protagonismo en el CD Mirandés. El lateral derecho, de 23 años, acaba contrato con el club vasco al final de esta temporada y su incorporación sería más sencilla para el Cádiz CF quien sólo tendría que convencer al de Donostia que ha disputado 35 partidos y 2.683 minutos con el filial txuri urdin en la campaña que ha terminado.

Como todo filial, en la Real Sociedad se esperan cambios importantes en la plantilla la cual perderá algunos futbolistas importantes porque su ciclo en un segundo equipo ya no es lo más apropiado para que sigan desarrollándose. A pesar de las modificaciones que pueda haber, otro que puede marcharse como cedido es el goleador Gorka Carrera, al que no le faltarán propuestas durante este verano, el filial de la Real Sociedad tendrá como objetivo, por segunda temporada consecutiva, intentar lograr la permanencia en Segunda división. El reto no es ni mucho menos sencillo, pero los canteranos van a poner todo de su parte para lograrlo.