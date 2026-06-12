El Girona anuncia el primer fichaje tras el descenso: Oleksandr Pyshchur firma hasta 2031

El delantero ucraniano firma por cinco años y llega desde el ETO FC húngaro como primera apuesta de futuro en un verano marcado por el deseo de salida de Viktor Tsygankov, y un proyecto que cambia Primera división por LaLiga Hypermotion

El Girona FC ya ha empezado a reconstruirse después del golpe del descenso. El club rojiblanco ha anunciado el fichaje de Oleksandr Pyshchur, delantero ucraniano de 21 años que llega procedente del ETO FC de Hungría y firma contrato hasta el 30 de junio de 2031.

La operación no es solo el primer movimiento del verano. También marca una línea de mercado: futbolistas jóvenes, con margen de crecimiento y compromiso para intentar devolver al Girona a Primera división. Todo ello mientras el club asume que varias piezas importantes de la plantilla pueden pedir salir tras caer a Segunda.

Oleksandr Pyshchur abre el nuevo Girona hasta 2031

El fichaje de Pyshchur tiene un componente simbólico. El Girona no ha esperado a resolver todas sus salidas para mover ficha. Ha empezado por la delantera y por un perfil muy concreto: un atacante de 2,04 metros, internacional sub-21 con Ucrania y con contrato largo.

El club catalán confirma así una apuesta de futuro. Pyshchur no llega como una estrella consolidada ni como un goleador contrastado. Llega como un delantero de condiciones físicas muy llamativas, con recorrido por desarrollar y con una estructura contractual que lo convierte en una inversión a largo plazo.

En la última temporada disputó 36 partidos con el ETO FC y firmó 5 goles. No son cifras de delantero dominante, pero sí de un jugador todavía en fase de crecimiento y con un perfil difícil de encontrar en el mercado.

Viktor Tsygankov marca el otro lado del mercado rojiblanco

La llegada de Pyshchur contrasta con la situación de Viktor Tsygankov. El extremo ucraniano ya ha transmitido al Girona su intención de salir tras el descenso, una decisión lógica desde el punto de vista deportivo: a sus 28 años, no quiere jugar en Segunda división después de haber sido una pieza importante en la etapa reciente del club.

El Girona, sin embargo, no pretende regalarlo. Tsygankov tiene contrato hasta 2027 y su situación contractual es particular, porque el club catalán comparte sus derechos con el Dinamo de Kiev. Ese detalle complica cualquier negociación y obliga a medir muy bien las cantidades.

Girona mantiene su vía ucraniana tras Dovbyk y Tsygankov

El fichaje de Pyshchur confirma una relación de mercado que ya forma parte de la identidad reciente del Girona. La vía ucraniana no es nueva. Antes llegaron Viktor Tsygankov y Artem Dovbyk, dos operaciones que elevaron el nivel del club y explicaron buena parte de su crecimiento competitivo.

Dovbyk fue una de las grandes historias de la etapa más brillante del Girona en Primera. Tsygankov, pese a las lesiones y altibajos, dejó rendimiento, talento y una conexión evidente con el modelo ofensivo del equipo.

El primer fichaje del Girona apunta a un verano largo en Montilivi

Pyshchur inaugura el mercado del Girona, pero no lo define por completo. Su llegada es una primera señal: contrato largo, apuesta internacional, perfil físico poco común y continuidad en una ruta ucraniana que ya dio resultados.

La gran pregunta es qué equipo tendrá alrededor. Si el Girona consigue retener una base competitiva, el delantero podrá crecer dentro de un contexto fuerte. Si las salidas se multiplican, su adaptación será más exigente y el club tendrá que acertar en muchas más posiciones.

El descenso obliga a empezar de nuevo, aunque no desde cero. Aún sin entrenador tras la salida de Míchel, el conjunto rojiblanco ya comienza a dar forma a su plantilla, con la que buscará volver a la élite un año después del descenso.