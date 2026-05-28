El Girona anuncia la salida de Míchel Sánchez, que ya tiene encaminado un nuevo club

El técnico madrileño cierra una etapa histórica en Montilivi, marcada por el ascenso, la Champions League y un final amargo con regreso a Segunda división, mientras ultima su llegada al Ajax

Míchel Sánchez ya no es entrenador del Girona FC. El club catalán ha confirmado este jueves la salida del técnico madrileño después del descenso a Segunda división, consumado de la forma más dolorosa posible en la última jornada ante el Elche CF.

La despedida cierra una etapa histórica en Montilivi. Míchel llegó en verano de 2021, ascendió al Girona a Primera, lo consolidó en la élite y llevó al club por primera vez a la Champions League. Ahora, su futuro apunta al Ajax, según ha insistido Fabrizio Romano.

Míchel Sánchez se despide del Girona tras el golpe del descenso

El Girona hizo oficial la salida de Míchel con un comunicado en el que agradeció su dedicación, compromiso y profesionalidad durante estas temporadas. La entidad también destacó el trato humano y cercano que el entrenador mantuvo con socios, aficionados, dirección y trabajadores del club.

La frase pone punto final a una relación que ya estaba cerca de agotarse, pero que ha terminado con una herida deportiva profunda. El descenso a Segunda división cambia por completo el escenario del club y obliga a abrir una nueva etapa desde el banquillo.

Del ascenso en Tenerife a la Champions League

El final ha sido cruel, pero no borra el peso histórico de Míchel en el Girona. El técnico llegó a Montilivi en el verano de 2021 y se convirtió en una figura clave en el crecimiento deportivo del club.

En su primera temporada logró el ascenso a Primera división a través del ‘playoff’, con una noche inolvidable en Tenerife. A partir de ahí, el Girona no solo sobrevivió en LaLiga, sino que se atrevió a mirar mucho más arriba.

Bajo su dirección, el equipo construyó un estilo valiente, reconocible y ofensivo. Esa idea llevó al Girona a vivir la mejor temporada de su historia en la 2023/24, cuando terminó tercero en LaLiga y consiguió clasificarse por primera vez para la Champions League.

Míchel ha dirigido 221 partidos oficiales como entrenador del Girona, una cifra que lo coloca entre los técnicos más importantes de la historia reciente del club.

El Ajax espera a Míchel Sánchez

La salida del Girona no significa que Míchel vaya a estar mucho tiempo sin banquillo. Según ha vuelto a señalar Fabrizio Romano, el Ajax está muy cerca de cerrar su llegada para la próxima temporada.

El movimiento supondría un salto importante para el entrenador madrileño. El Ajax es uno de los clubes históricos de Europa, aunque llega de una campaña decepcionante. El conjunto neerlandés acabó quinto en la Eredivisie y tendrá que conformarse con disputar la Conference League.

El Girona abre una nueva etapa en Segunda división

El Girona, mientras tanto, deberá iniciar una reconstrucción profunda. El descenso obliga a revisar plantilla, presupuesto, proyecto deportivo y banquillo. La marcha de Míchel marca el primer gran cambio de un verano que se prevé movido en Montilivi.

El club pierde al entrenador que lideró su mayor salto histórico, pero también entiende que el ciclo ha llegado a su fin. La caída a Segunda cambia las prioridades y exige una figura nueva para intentar devolver al equipo cuanto antes a Primera división.

Míchel se marcha con una contradicción difícil de evitar: deja al Girona descendido, pero también deja el recuerdo de la etapa más brillante de su historia. Ascenso, permanencias, Champions y un estilo propio.