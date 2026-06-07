Cristhian Stuani plantea un último baile para devolver al Girona a Primera división

El delantero uruguayo acaba contrato, pero club y jugador ven con buenos ojos renovar una temporada más tras el descenso a Segunda división, mientras que la decisión final la tendrá el nuevo entrenador que lidere el proyecto de regreso a LaLiga

Cristhian Stuani todavía no quiere despedirse del Girona FC. A sus 39 años, el máximo goleador histórico del club rojiblanco acaba contrato el 30 de junio, pero su intención es seguir una temporada más en Montilivi y ayudar al equipo a regresar a Primera división.

Según informa el Diario AS, tanto el delantero uruguayo como el Girona ven con buenos ojos alargar la relación, aunque la decisión final quedará pendiente del nuevo entrenador. Stuani quiere un último baile. Y lo quiere con el mismo objetivo que ya asumió tras el descenso de 2019: devolver al club a la élite.

Stuani quiere seguir tras el descenso del Girona

El descenso ha golpeado fuerte al Girona, pero también ha reactivado una historia conocida. Stuani ya vivió una caída a Segunda con el club rojiblanco en la temporada 2018/19 y entonces decidió quedarse pese a tener ofertas para salir.

Aquel gesto marcó para siempre su vínculo con Montilivi. El ascenso terminó llegando en 2022, después de varios intentos, con el uruguayo como uno de los grandes símbolos del proyecto. Ahora, tras otro descenso, el delantero vuelve a sentirse en deuda con el club y estaría dispuesto a alargar su carrera una temporada más.

No es una cuestión menor. Stuani está cerca de los 40 años, pero sigue teniendo una relación especial con el gol. Esta temporada ha marcado cinco tantos en 396 minutos, una media aproximada de un gol cada 80 minutos, grandes números para un veterano delantero en LaLiga.

El Girona deberá decidir con su nuevo entrenador

La voluntad del jugador y del club parece clara, pero falta una pieza importante: el nuevo técnico. Tras la salida de Míchel, el Girona debe elegir entrenador y esa decisión marcará también el futuro de Stuani.

El club sabe lo que representa el uruguayo. Es liderazgo, vestuario, historia y gol. Pero también debe valorar su edad, su estado físico y el rol que puede asumir en una temporada de Segunda, una categoría larga, exigente y muy distinta a Primera.

La idea no sería construir el ataque únicamente alrededor de él, sino mantenerlo como pieza de jerarquía, recurso competitivo y referente emocional. La afición también tendrá una peso importante en la decisión, pero todo apunta a que no tiene dudas: quiere que Stuani siga.

Stuani, una leyenda del Girona con 147 goles

Los números explican por qué Stuani tiene derecho a decidir. Desde su llegada en 2017, el delantero ha marcado 147 goles en 311 partidos oficiales con la camiseta del Girona, unas cifras que le convierten en el jugador más importante de la historia reciente del club.

Su impacto va mucho más allá de los goles. Stuani acompañó al Girona en Primera, en Segunda, en los playoffs, en ascensos, en descensos y también en la Champions League, la etapa más brillante del club. Ha sido capitán emocional incluso cuando su papel sobre el campo fue reduciéndose.

La pasada temporada ya no pudo tener continuidad física, pero siguió apareciendo cuando el equipo lo necesitó. Incluso se infiltró en los últimos partidos para poder ayudar al grupo, una muestra más de su compromiso con la entidad rojiblanca.

Un último baile entre Stuani y el Girona

La posible renovación de Stuani no sería una operación de mercado cualquiera. Sería una decisión simbólica. El Girona debe reconstruirse tras el descenso, ajustar plantilla y preparar un proyecto de retorno inmediato, pero mantener a su gran leyenda podría ayudar a sostener la identidad del vestuario.

Stuani quiere retirarse en Montilivi y hacerlo dejando al Girona otra vez en Primera sería el cierre perfecto. No hay acuerdo oficial todavía, pero el escenario está abierto y las partes no parecen lejos. La fecha límite: el 30 de junio. Antes, hay que firmar un nuevo entrenador

El futuro entrenador tendrá la última palabra deportiva. El club y el jugador, por ahora, comparten una idea: todavía puede quedar una temporada más para escribir el último capítulo de Cristhian Stuani en Girona, especialmente con la idea de un regreso directo a la élite.