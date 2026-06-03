Las condiciones del Girona para firmar al sustituto de Míchel y ganar una batalla a tres bandas

El Girona abre una nueva etapa tras la salida de Míchel y sitúa a Carles Martínez en el centro del proyecto: el técnico, también pretendido por Rayo Vallecano y Osasuna, podría aceptar una propuesta que supondría más años de contrato y una mejora de sueldo con respecto al resto de propuestas

El Girona ya anunció la salida de Míchel, que firma por el Ajax de Ámsterdam, tal y como se preveía. Tras ello, se abre una nueva etapa en Montilivi, en un club que tendrá que asumir el reto de competir en Segunda División, una vez certificado su descenso en la última jornada de LaLiga frente al Elche. De esta manera, la entidad catalana ha puestos sus ojos en Carles Martínez, que dirigió al Toulouse esta temporada.

El técnico español cuenta además con el interés del Rayo Vallecano, tras la salida de Iñigo Pérez, y de Osasuna, que ha destituido recientemente a Alessio Lisci. Sin embargo, el Girona le ofrecería más años de contrato con respecto a la propuesta de los otros clubes, por lo que el entrenador de 42 años, que ya anunció su salida del Toulouse en el pasado mes de abril, podría considerar la opción de dirigir al equipo de Montilivi.

Carles Martínez agita el mercado: el técnico interesa a Rayo Vallecano, Osasuna y Girona

Por su parte, Carles Martínez, en el momento de despedirse del Toulouse, no dio pistas sobre su siguiente destino: "Tras tres años maravillosos en el Toulouse Football Club, hemos decidido separarnos al final de esta temporada. Ha sido un gran honor representar a este club, aprender sus valores y compartirlos, y formar parte de su evolución". El técnico dejó al equipo francés en la décima posición de la Ligue 1 con 44 puntos.

En su segunda temporada en Francia, Carles Martínez dijo adiós al Toulouse sin poder terminar en plaza de Europa. Sin embargo, el entrenador de 42 años se sitúa en el foco de equipos de LaLiga EA Sports que buscan nuevo equipo como son el Rayo Vallecano, Osasuna y el Girona, que se ha despedido recientemente de Míchel. Por ello, los tres clubes de España que compiten, a priori, por el fichaje del técnico español.

El Girona sube la apuesta por Carles Martínez para arrebatarle a Rayo y a Osasuna al entrenador español

De esta manera, tras conocer el interés del Rayo Vallecano por Carles Martínez, el Girona ha puesto una serie de condiciones para intentar ganar la batalla a tres bandas y conseguir el fichaje del entrenador español. Tal y como ha informado L'Esportiu de Catalunya, la entidad catalana ofrece más años de contrato (2+1) y mejor sueldo al técnico de 42 años para dirigir al equipo en Segunda División.

Mientras tanto, el Rayo Vallecano sigue buscando nuevo dueño en el banquillo tras la salida de Iñigo Pérez al Villarreal. Por su parte, Osasuna cuenta con varios nombres sobre la mesa para sustituir a Alessio Lisci, que fue despedido por la mala racha con la que terminó el cuadro rojillo la temporada. Además, la fuente anteriormente mencionada ha apuntado que Quique Cárcel mantiene "buena relación personal" con Carles Martínez.

Carles Martínez, ante el salto definitivo a Primera División

Carles Martínez asumiría su primera experiencia en Primera División tras pasar por las categorías inferiores del Granollers, Espanyol y Barcelona, además de contar con etapas en el Al-Rayyan y Kuwait. Por último, firmó por el Toulouse en la temporada 2022/2023 para ser técnico asistente, antes de dar el salto al primer puesto de entrenador, dónde se ha consolidado desde 2023 hasta el final de esta campaña.

Tras ello, Carles Martínez debe tomar una decisión sobre su futuro, con dos equipos de Primera División llamándole a la puerta como son el Rayo Vallecano y Osasuna, además de otro como el Girona, aunque en Segunda la temporada 2026/2027. El sustituto de Míchel no lo tendrá nada fácil en Montilivi, dado el legado que ha dejado el nuevo entrenador del Ajax, pese a consumar el descenso a LaLiga Hypermotion.

Carles Martínez podría asumir el importante reto de devolver al Girona a Primera División. Además, el nuevo técnico debe afrontar la planificación de la plantilla sabiendo que muchos jugadores acaban contrato a finales de junio, como son los casos de Blind, Witsel, Stuani, David López, Lemar, Vitor Reis, Claudio Echeverri, Hugo Rincón, Ter Stegen y Rubén Blanco.