Osasuna sigue trabajando en el fichaje del nuevo entrenador: dos nombres más sobre la mesa

El cuadro rojillo destituyó a Alessio Lisci el pasado lunes y después de conocerse que Imanol Alguacil y Jagoba Arrasate son candidatos al banquillo del Sadar. Este miércoles, Matteo Moretto ha apuntado a los nombres de Carles Martínez que terminará en Toulouse el próximo 30 de junio y Beñat San José, actualmente en el Eibar

Osasuna sigue en la búsqueda de un nuevo entrenador después de anunciar por sorpresa la destitución de Alessio Lisci el pasado lunes. El técnico italiano logró salvar a los rojillos en la última jornada pero las cinco derrotas consecutivas en el tramo final del curso hicieron imposible su continuidad en el cuadro navarro. Tras la salida del técnico italiano, el segundo en dos temporadas después de Vicente Moreno, se inició el 'casting'.

En Osasuna no quieren que se repitan los errores de la temporada que terminó recientemente y sobre la mesa, según informó días atrás Matteo Moretto, están los nombres de Jagoba Arrasate e Imanol Alguacil. Este miércoles, el periodista citado anteriormente ha añadidos dos nuevos nombres este miércoles con la inclusión de Carles Martínez y Beñat San José.

El nuevo entrenador de Osasuna está entre cuatro nombres

El único de entre Jagoba Arrasate, Imanol Alguacil, Carles Martínez y Beñat San José que conoce a la perfección cómo es Osasuna es el primero. Jagoba Arrasate estuvo al frente de Osasuna en más de 250 partidos y se fue con un homenaje en El Sadar que a día de hoy sigue poniendo los vellos de punta. Pero en Osasuna no quieren ceñirse solo a la posible vuelta de Jagoba Arrasate y prefiere ampliar el rango de búsqueda.

La 'desconocida' figura de Carles Martínez

El primero de los dos nuevos nombres que han sonado para ser el entrenador de Osasuna es el de un Carles Martínez que para el aficionado de LaLiga EA Sports puede ser ciertamente desconocido. Carles Martínez pondrá fin a su primera experiencia como entrenador principal en el Toulouse. Carles Martínez llegó al Toulouse de la Ligue 1 en la temporada 2023/24 y tras tres campañas, ha logrado estabilizar al cuadro galo en la zona media de la competición en Francia. Carles Martínez ha tenido experiencias en otros países pero siempre como segundo entrenador.

En la cantera del Barcelona si pudo dirigir como técnico principal al cadete y también entrenó en las categorías inferiores del Espanyol antes de llegar a La Masía. En abril anunció que a final de temporada dejaría el Toulouse con un comunicado en el que habló del honor de representar a dicho club: "Tras tres años maravillosos en el Toulouse Football Club, hemos decidido separarnos al final de esta temporada. Ha sido un gran honor representar a este club, aprender sus valores y compartirlos, y formar parte de su evolución".

El rendimiento de Beñat San José en el Eibar le coloca en el radar del Eibar

Otro de los nombres que ha salido este miércoles como candidato al banquillo de Osasuna es el de Beñat San José. El técnico vasco terminará el próximo fin de semana su primera temporada en el Eibar (y en España) después de llegar a Ipurúa en febrero de 2025 en sustitución de Joseba Etxeberria. La labor de Beñat San José en el Eibar está siendo sumamente destacada y a falta de una jornada para que concluya la competición en LaLiga Hypermotion, los armeros tienen opciones matemáticas de entrar en puestos de play off de ascenso a Primera.

Si se diese esta situación, sería complicado que Osasuna anunciase a Beñat San José como su nuevo entrenador antes de que se disputen estas eliminatorias. Beñat San José también cuenta con experiencias en Bolivia, Chile y Catar. Gracias a sus buenos resultados fuera de nuestras fronteras, el Eibar apostó por él para que disfrutase de su primera experiencia en España.