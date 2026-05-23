Girona 1-1 Elche: Empate amargo que manda al Girona a Segunda División

El Girona es equipo de Segunda División tras el empate ante el Elche en Montilivi. Álvaro Rodríguez abrió el marcador con un gran tanto y Arnau Martínez puso el 1-1 que no sirvió para que los de Míchel se manteniensen en Primera

Girona y Elche protagonizaron un duelo de infarto en Montilivi. La derrota de uno de los dos equipos mandaba a Segunda División a los de Míchel o los de Eder Sarabia. Por ello, ambos conjuntos llegaban con necesidades reales de lograr los tres puntos. Los ilicitanos llegaban tras vencer al Elche en el Martínez Valero y los catalanes tras caer derrotados ante el Atlético de Madrid en el Metropolitano.

De esta manera, Míchel salió en Montilivi para la 'final' por la salvación de LaLiga EA Sports: Gazzaniga; Arnau, Vitor Reis, David López, Àlex Moreno; Witsel, Iván Martín; Bryan Gil, Ounahi, Joel Roca; y Tsygankov.

Por otro lado, Eder Sarabia decidió empezar con estos futbolistas para lograr la batalla por la permanencia en Primera División: Dituro; Chust, Affengruber, Bigas, Buba; Aguado, Febas, Villar, Germán Valera; Tete Morente y Álvaro Rodríguez.

Álvaro Rodríguez enmudece Montilivi con un gran gol en el 39'

La tensión se vio protagonizada desde los primeros minutos, con una entrada de Buba Sangaré que le costó la tarjeta amarilla. Hernández Hernández se la mostró al joven lateral del Elche, que apunta a jugar su último partido con el equipo ilicitano tras acabar su cesión, hasta final de temporada, procedente de la Roma. Tras ello, el encuentro en Montilivi no se vio protagonizado hasta el tramo final de la primera parte.

Álvaro Rodríguez puso patas arriba el partido con un sensacional gol. El delantero del Elche, en el minuto 39, firma un gran tanto para poner el primero del encuentro en Montilivi. Con ese resultado, el Girona era equipo de Segunda División, por lo que los de Míchel debían reaccionar de inmediato para intentar dale la vuelta el 0-1 momentáneo. Sin embargo, todo se debía decidir la segunda parte, tras una primera que solo tuvo destacable el gol del uruguayo con el que abrió el marcador.

Arnau Rodríguez enciende Montilivi: el Girona empata y la ‘final’ por la permanencia estalla

Álvaro Rodríguez puso con ventaja a los de Eder Sarabia, que se emocionó en la rueda de prensa previa. El delantero del Elche consiguió un tanto vital para el devenir del partido. Sin embargo, el técnico vasco optó por la prudencia desde el comienzo de la segunda parte y dio entrada a John Donald por Buba Sangaré, que vio la tarjeta amarilla en los primeros minutos. Todo estaba en juego en una 'final' por la salvación.

Míchel, tras la reanudación del juego, no decidió hacer sustituciones. Sin embargo, el Girona no pudo empezar mejor la segunda parte. Arnau Martínez aprovecha un mal despeje de Dituro, tras una falta lanzada por Ounahi, para destacar la locura en Montilivi, que se venía arriba tras el gol de los suyos. El 1-1, sin embargo, seguía dejando al club catalán en puestos de descenso, sabiendo cómo estaban el resto de resultados.

Por ello, el Girona siguió apretando buscando el gol que le pusiese por delante en el partido. Por otro lado, Míchel ya puso a calentar a jugadores como Stuani, que logró un tanto importante ante la Real Sociedad el pasado 14 de mayo. El técnico del club catalán comenzaba a pensar en posibles cambios cuando el encuentro empezaba a tener momentos decisivos que iban a marcar el descenso o permanencia de ambos equipos.

Montilivi roza el milagro: el 1-1 condena al Girona, que lo manda a Segunda

La locura siguió apoderándose de Montilivi en los últimos minutos del partido. Thomas Lemar estrelló un balón en el palo, que pudo ser el 2-1 para el Girona. Míchel se vino arriba y animó a toda la grada presente, consciente de todo lo que había en juego.

Sin embargo, el encuentro finalizó acabó en 1-1 en Montilivi, que dejó a los de Míchel en puestos de descenso, por lo que descenderán a Segunda División, al igual que el Mallorca, con 41 y 42 puntos respectivamente. Los de Eder Sarabia, por su parte, consiguen de manera agónica la permanencia al firmar 43, al igual que Alavés y Sevilla.

- Ficha técnica

1 - Girona: Gazzaniga; Arnau (Hugo Rincón, min. 46), Vitor Reis, David López (Lemar), Àlex Moreno; Witsel (Fran Beltrán, min. 46), Iván Martín; Bryan (Stuani, min. 46), Ounahi, Joel Roca (Echeverri, min. 67); y Tsygankov.

1 - Elche: Matías Dituro; Buba Sangaré (John Chetauya, min. 46), Affengruber, Víctor Chust, Pedro Bigas; Tete Morente, Febas (Héctor Fort, min. 84), Marc Aguado, Gonzalo Villar (Pedrosa, min. 75), Germán Valera (Petrot, min. 90); y Álvaro (André da Silva, min. 75).

Goles: 0-1, min. 39: Álvaro. 1-1, min. 48: Arnau.

Árbitro: Alejandro José Hernández (comité canario). Amonestó a los locales Bryan Gil (min. 45+2), Vitor Reis (min. 60), Echeverri (min. 83) y Lemar (min. 85) y a los visitantes Buba Sangaré (min. 7), Affengruber (min. 47), Germán Valera (min. 85) y Marc Aguado (min. 85).

Incidencias: Partido de la jornada 38 de LaLiga EA Sports disputado ante 14.018 aficionados en el Estadi Municipal de Montilivi, en Girona