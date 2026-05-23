Girona - Elche: alineaciones probables, horario y dónde ver en tv el partido de LaLiga EA Sports

Girona y Elche, 18º y 17º clasificados, respectivamente, se ven las caras en una última jornada que es una final por la salvación: al equipo de Míchel solo le vale ganar y al cuadro de Sarabia le vale también el empate

Girona y Elche llegan a la última jornada de LaLiga en una situación límite. Montilivi será el escenario este sábado a las 21:00 horas de una auténtica final por la permanencia entre 18º contra 17º clasificado, respectivamente, dos equipos que se juegan el futuro en Primera División en 90 minutos de máxima tensión.

Las cuentas del Girona y Elche

El Girona de Míchel está obligado a ganar para seguir en la máxima categoría, sin margen para cálculos ni especulaciones.

Al Elche de Éder Sarabia le vale el empate y por supuesto también la victoria para sellar la salvación sin depender de terceros.

Caída en picado del Girona

El contraste con el pasado reciente del Girona es brutal. Hace apenas dos temporadas, el equipo firmaba una campaña histórica, cerrando la Liga en tercera posición, clasificándose para la Champions y celebrando además el ‘Pichichi’ de Artem Dovbyk. Hoy, en cambio, la vida es completamente opuesta con el equipo contra las cuerdas y sin apenas red de seguridad.

La caída ha sido especialmente dura en el tramo final de temporada. El Girona llegó a tener un colchón de ocho puntos sobre el descenso tras ganar al Villarreal en la jornada 30, pero desde entonces se ha hundido en la clasificación. En los últimos siete partidos se ha olvidado de ganar, convirtiéndose en el peor equipo de este tramo decisivo con un balance de cuatro derrotas y tres empates, diez puntos menos que su rival directo en ese mismo periodo.

A pesar de ello, Míchel ha insistido una y otra vez en que su equipo depende de sí mismo. El mensaje es claro: no hay excusas, solo una final que ganar o perder.

Así llegan a la cita Girona y Elche

En lo deportivo, el Girona llega con algunas dudas. Jugadores como Daley Blind, Alejandro Francés y Cristhian Stuani arrastran molestias, aunque todo apunta a que estarán disponibles. También se espera que futbolistas como Thomas Lemar, Hugo Rincón o Abel Ruiz puedan tener protagonismo en un once en el que Míchel aún debe decidir piezas clave en defensa y ataque.

El conjunto ilicitano recupera a piezas importantes como Aleix Febas y Léo Pétrot, además de contar con Rafa Mir, ya disponible tras superar sus problemas musculares.

En cambio, Yago de Santiago y el joven Adam Boayar serán baja. Sarabia podría introducir cambios con jugadores de mayor experiencia como Tete Morente, Bigas o Chust para afrontar un partido donde el temple puede ser tan importante como el talento.

Alineaciones probables de Girona y Elche

Girona: Gazzaniga; Arnau, Vitor Reis, Francés o Blind, Àlex Moreno; Witsel, Iván Martín; Bryan Gil, Ounahi, Joel Roca; y Tsygankov.

Elche: Dituro; Chust, Affengruber, Bigas; Tete Morente, Aguado, Febas, Diangana o Villar, Germán Valera; Álvaro Rodríguez y André da Silva.

Girona - Elche: ¿A qué hora y dónde es el partido de LaLiga?

El encuentro entre el Elche y el Girona se disputará en el día de hoy, sábado 23 de mayo, en Montilivi. El partido dará comienzo a partir de las 21:00 horas.

Girona - Elche: ¿Dónde ver en directo por televisión?

El partido que enfrentará al Girona y al Elche se podrá seguir por televisión a través de DAZN, Teledeporte y RTVE Play.

Girona - Elche: ¿Cómo seguir el partido en vivo online?

Además, el Girona - Elche podrá seguirse, de manera online, a través de la web oficial de ESTADIO Deportivo. Este medio le ofrecerá la mejor previa del encuentro en Montilivi desde dos horas antes del comienzo del carrusel de partidos de las 21:00 horas, con datos de ambos equipos, así como la situación y cómo llegan el conjunto de Míchel y Sarabia.

Tras el encuentro, ESTADIO Deportivo ofrecerá la crónica del Girona - Elche con todo tipo de detalles de lo que haya ocurrido en Montilivi. Además, este medio ampliará la cobertura con las declaraciones de ambos entrenadores, así como la del resto de protagonistas.