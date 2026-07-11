Míchel quiere llevarse a Ounahi del Girona y el Ajax negocia su precio

El técnico español ha pedido al internacional marroquí como refuerzo para el centro del campo de su nuevo proyecto en la Eredivisie, y el club neerlandés intenta rebajar una cláusula de 25 millones

Azzedine Ounahi, centrocampista del Girona, está en conversaciones para fichar por el Ajax de MíchelIMAGO

El Ajax ha iniciado conversaciones para intentar fichar a Azzedine Ounahi, uno de los futbolistas más cotizados del Girona tras el Mundial 2026. Según informa Fabrizio Romano, las negociaciones están en marcha tanto con el jugador como entre clubes.

El centrocampista marroquí tiene una cláusula de rescisión de 25 millones de euros en Montilivi. El Ajax, sin embargo, intenta negociar el precio, empujado por Míchel, que ya dirigió a Ounahi en el Girona y quiere llevárselo a Ámsterdam.

Azzedine Ounahi, Girona y Ajax: Míchel activa una operación de 25 millones

El nombre de Ounahi ha entrado con fuerza en el mercado. El Ajax busca un centrocampista con creatividad, experiencia internacional y capacidad para romper líneas, y Míchel ha señalado a un jugador que conoce perfectamente de su etapa en el Girona.

La operación tiene una primera barrera clara: el contrato. Ounahi firmó con el Girona hasta junio de 2030 cuando llegó procedente del Olympique de Marsella, de modo que el club catalán no está obligado a vender ni necesita aceptar una propuesta baja.

La cláusula de 25 millones marca el punto de partida. Para el Ajax, pagarla de forma íntegra no parece ahora la primera opción. La intención del club neerlandés es negociar, acercar posturas y buscar una fórmula que reduzca el coste fijo de la operación.

Para el Girona, el asunto es delicado. Ounahi es uno de sus activos más importantes, tiene cartel internacional y viene de un Mundial que ha multiplicado su visibilidad. Venderlo por debajo de su cláusula solo tendría sentido si la estructura económica compensa la pérdida deportiva.

El Mundial de Marruecos dispara el valor de Ounahi

El Mundial 2026 ha cambiado la percepción sobre Ounahi. Marruecos volvió a competir a gran nivel y el centrocampista fue uno de los nombres propios del torneo, especialmente en los octavos de final ante Canadá.

Aquel partido fue un escaparate perfecto. Ounahi marcó dos goles en la victoria por 3-0 y confirmó que su peso con Marruecos ya no se limita a la circulación del balón. El seleccionador Mohamed Ouahbi le dio un rol más avanzado para aprovechar su llegada y su capacidad para romper líneas desde segunda altura.

La apuesta funcionó. Ounahi dejó de ser solo el centrocampista elegante que maravilló en Catar 2022 para convertirse en un futbolista con más impacto cerca del área. Marruecos cayó después ante Francia en cuartos, pero el torneo del jugador del Girona dejó una huella clara.

Girona fichó a Ounahi hasta 2030 para liderar su centro del campo

El Girona no incorporó a Ounahi como una operación menor. El club anunció su fichaje desde el Olympique de Marsella como un refuerzo clave para el centro del campo de Míchel, con contrato de cinco temporadas y una idea clara: sumar talento, último pase y capacidad para romper defensas.

Su trayectoria ya tenía peso antes de llegar a Montilivi. Formado en el fútbol francés, pasó por Estrasburgo, Avranches, Angers, Marsella y Panathinaikos antes de aterrizar en Girona. Su gran salto mediático llegó en el Mundial de Catar 2022, cuando Marruecos alcanzó las semifinales y Luis Enrique señaló públicamente al “número ocho” marroquí como uno de los jugadores que más le habían sorprendido.

En la pasada temporada, Ounahi registró 5 goles y 2 asistencias en LaLiga en 1.766 minutos. Son cifras de un centrocampista con presencia, continuidad e influencia ofensiva. Ese rendimiento explica la postura del Girona. Es un jugador con contrato, valor y mercado. Y eso obliga al Ajax a negociar con paciencia.

El Ajax mira también al Girona tras la salida de Sean Steur

El interés por Ounahi encaja en una tendencia más amplia del Ajax. El club de Ámsterdam ha mirado al Girona en varias ocasiones desde la llegada de Míchel, y su mercado se ha movido alrededor de futbolistas que el técnico conoce o considera adaptables a su idea.

En Países Bajos se hablaba de Ounahi como un fichaje ideal para el Ajax, incluso por encima de Sean Steur, la joya que salió rumbo al Newcastle. En ese contexto, el marroquí aparece como una alternativa de más experiencia inmediata.

El problema vuelve a ser el precio. La Eredivisie no maneja siempre los mismos márgenes que la Premier o LaLiga, y una inversión cercana a 25 millones obliga a estar muy seguro del retorno deportivo. De momento, las negociaciones entre Ajax y Girona ya están en marcha.