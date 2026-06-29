Ounahi tacha de la lista a Villarreal y Real Sociedad: el Betis sigue atento

El centrocampista marroquí no tomará una decisión sobre su futuro hasta que acabe su participación en el Mundial, pero sí ha descartado ya dos de las opciones que se le habían presentado en LaLiga

A falta de oficialidad, el Real Betis ya ha cerrado la venta de Sergi Altimira al Sporting de Portugal, y al mismo tiempo tiene muy avanzando el fichaje de su sustituto, tras alcanzar un principio de acuerdo con el Fluminense por el pivote Facundo Bernal. Pero el charrúa no será el único refuerzo que llegue para remodelar el centro del campo. También se espera que haga las maletas Nelson Deossa, pese al frenazo que la situación judicial del Vasco da Gama ha provocado en su venta, y tampoco está nada clara la continuidad de Amrabat e incluso Lo Celso, por más que el argentino haya descartado a River Plate.

Ounahi, con el perfil de Deossa o Lo Celso

De este modo, Manu Fajardo tiene anotados en su agenda los nombres de varios mediocentros con diferentes perfiles, apuntando ESTADIO Deportivo meses atrás que uno de los que más gustan es el de Azzedine Ounahi, quien todavía tendría encaje. De hecho, aunque en el Mundial de Qatar se dio a conocer como un infatigable pivote que secó a España, recibiendo los halagos de Luis Enrique, en la dirección deportiva heliopolitana consideran que sería de mediapunta e interior, donde se ha desarrollado posteriormente, como mejor rendiría en los esquemas de Manuel Pellegrini. Por ello, se trataría de un relevo de nivel para Deossa, o incluso para Lo Celso si el rosarino acaba haciendo también las maletas.

El Celta de Vigo, otro club interesado

Pero no solo desde La Cartuja están pendientes del futbolista de Casablanca, de 26 años. Según informa Mundo Deportivo, en LaLiga son varios los equipos que lo pretenden, todos ellos clasificados para Europa, y el norteafricano ya ha rechazado las ofertas de Villarreal y Real Sociedad. Junto a ellos, se indica que el Real Betis sigue muy atento, así como el Celta de Vigo, aunque el proyecto de Champions verdiblanco puede ser una baza atractiva.

Pieza importante de Marruecos en el Mundial

En cualquier caso, Ounahi ha aplazado cualquier decisión definitivo sobre su futuro hasta la conclusión del Mundial, donde esta próxima madrugada buscará con su selección el pase a los octavos de final frente a Países Bajos. De momento está siendo una pieza importante para Mohamed Ouahbi, participando en los tres encuentros de la fase de grupo, los dos primeros como titular y el último frente a Haití saliendo desde el banquillo.

Además, aunque el descenso del Girona a Segunda división le empuja a una más que probable salida, el ex del Olympique de Marsella, desde donde aterrizó el pasado verano a cambio de 6 millones, no quiere presionar a su actual club ni forzar la situación. En su lugar, desea que todas las partes salgan contentas, demostrando la buena relación que mantiene con la entidad catalana.

El precio de Ounahi: a vueltas con su cláusula de rescisión

En cuanto a su precio, el citado medio apuntaba recientemente que su cláusula de rescisión se veía rebajada al perder el conjunto rojiblanco la categoría, quedando en unos 10 millones de euros. Pero ahora se indica lo contrario, señalando que su libertad cuesta 25 millones de euros, aunque todo apunta a que podría salir por menos de 20, pues en Montilivi asumen que será complicado sacar una tajada mayor. Aunque no solo lo pretenden en España, siendo también varios los equipos europeos que lo han seguido, entre ellos el RB Leipzig.

Los números de Ounahi en el Girona

El rendimiento de Ounahi en la campaña de su estreno en LaLiga se ha visto condicionado por algunos problemas físicos que solo le han permitido disputar 24 partidos, pero ha firmado cinco goles y tres asistencias en 1.766 minutos y ha dejado muestras de una capacidad asociativa que gusta mucho a Manu Fajardo. De hecho, ya hubo consultas para conocerlo también a nivel personal, obteniendo muy buenas referencias de gente que lo conoce de cerca, incluidos Abde y Amrabat.