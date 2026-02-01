El Leipzig contacta con Ounahi y condiciona el futuro del Girona

El RB Leipzig ha sondeado en las últimas horas la situación del centrocampista del Girona, Azzedine Ounahi, con vistas a una posible incorporación invernal. En plena recuperación de su lesión, al internacional con Marruecos le aparece la posibilidad de abandonar LaLiga

El mercado de invierno aprieta y, con él, los contactos de última hora. Uno de los que se han producido recientemente ha tenido como protagonista a Azzedine Ounahi. Según ha informado Mundo Deportivo, el RB Leipzig se puso en contacto con el entorno del futbolista para conocer de primera mano su situación contractual y deportiva, y valorar una posible llegada inmediata a la Bundesliga.

El interés del club alemán no fue superficial. Desde Leipzig se expuso al jugador cuál sería su rol dentro del equipo y el contexto deportivo en el que encajaría, aprovechando una coyuntura marcada por su estado físico y por el siempre atractivo escaparate del mercado invernal. Sin embargo, la respuesta del futbolista fue clara y directa: no habrá movimiento en enero.

Continuidad como principio irrenunciable

Ounahi no contempla un cambio de escenario a mitad de temporada. El centrocampista, que continúa inmerso en la recuperación de la lesión en el sóleo que sufrió con Marruecos durante la Copa África, entiende que este no es el momento adecuado para alterar su futuro. Su plan pasa por regresar cuanto antes a los terrenos de juego con el Girona, completar el curso en Montilivi y centrarse en llegar en las mejores condiciones posibles al próximo Mundial.

La estabilidad es una palabra clave en su decisión. Tras un inicio de temporada condicionado por los problemas físicos, Ounahi prioriza sumar continuidad, recuperar sensaciones competitivas y volver a sentirse importante sobre el césped. Cualquier propuesta futura, ya sea del Leipzig u otros clubes que siguen atentos a su situación, quedará aplazada hasta que finalicen las competiciones oficiales.

El Girona, un contexto que suma

En Montilivi la postura del jugador no sorprende. El club es plenamente consciente del peso que Ounahi tiene dentro del proyecto deportivo y confía en que, una vez superada la lesión, vuelva a ser una de las piezas diferenciales del equipo de Míchel Sánchez.

Hasta su marcha a la Copa África, el internacional marroquí estaba siendo uno de los futbolistas más ilusionantes del Girona. No solo por su calidad técnica, sino por su influencia real en el juego. Ounahi había asumido un papel central en la medular, ordenando la circulación, rompiendo líneas con conducciones limpias y aportando claridad en el último tercio del campo.

Su capacidad para asociarse en espacios reducidos y generar ventajas cerca del área rival lo había convertido en uno de los principales focos ofensivos del equipo. En un Girona que busca dominar desde la posesión, su perfil encaja como pocos.

Un regreso esperado para lograr la salvación

El cuerpo técnico trabaja con la vista puesta en su regreso progresivo. No hay prisas, pero sí confianza en que Ounahi pueda marcar diferencias en el tramo final de la temporada, cuando cada punto adquiere un valor mayor y la exigencia táctica se multiplica de cara a lograr la permanencia.

Para el jugador, el objetivo es claro: volver bien, sin recaídas, y ayudar al equipo cuando más lo necesite. Ese compromiso con el presente es el que ha pesado más que cualquier propuesta externa, incluso una tan atractiva como la del Leipzig.

El mercado, en pausa, por ahora

La negativa de Ounahi no cierra la puerta a un futuro movimiento. Simplemente lo aplaza. Su rendimiento, una vez recuperado, volverá a situarlo en el radar de clubes europeos, algo que en Girona asumen como parte natural del crecimiento del proyecto.

Por ahora, sin embargo, no hay dudas. El marroquí ha elegido continuidad, confianza y un contexto que conoce para terminar de recuperarse de su lesión. El Leipzig deberá esperar. Y el Girona, mientras tanto, cruza los dedos para que su centrocampista vuelva a tiempo y al nivel que ya había demostrado antes del parón africano.