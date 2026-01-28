Duro contratiempo para Míchel en el Girona

El centrocampista marroquí Azzedine Ounahi ya ha conocido el parte médico oficial de la lesión sufrida durante su participación en la Copa África

El centrocampista marroquí del Girona Azzedine Ounahi sufre una lesión en el sóleo de la pierna izquierda, según ha informado este miércoles el club catalán.

Ounahi, una de las piezas claves del equipo que entrena Míchel Sánchez, se lesionó en el último partido de la fase de grupos de la Copa África, a principios de enero, y este martes se sometió a pruebas médicas para determinar el alcance de la lesión.

El comunicado del Girona no detalla el tiempo de baja, pero el técnico madrileño afirmó en la rueda de prensa previa al empate contra el Getafe (1-1) que es un jugador que "se recupera muy bien".

En este sentido, señaló que espera poder contar con el centrocampista lo antes posible, pero pidió tranquilidad para evitar riesgos de recaídas.

Ounahi, fichado en verano procedente del Olympique de Marsella francés, se convirtió rápidamente en uno de los líderes del equipo rojiblanco, con el que suma tres goles y dos asistencias en diez participaciones.

Además del internacional, siguen de baja los lesionados de larga duración Juan Carlos Martín, Portu y Donny van de Beek, mientras que Míchel confía en recuperar al centrocampista Axel Witsel y a los delanteros Abel Ruiz y Cristhian Stuani para el partido de este sábado en casa del colista de LaLiga EA Sports, el Oviedo.

El Oviedo va a poner el Carlos Tartiere a reventar

Y para conseguir esa ansiada victoria, el Real Oviedo ha decidido por el Carlos Tartiere a reventar. El club asturiano ha puesto a la venta entradas a precios populares con el objetivo de llenar el estadio. Los abonados del Real Oviedo podrán comprar un máximo de cuatro localidades por persona, hasta fin de existencias, a un precio de 10 euros cada una.

Cabe recordar que el club azul, de cara a su regreso a Primera División, superó este verano el récord de abonados de toda su historia con 26.400.La entidad oviedista, a sabiendas de que jugar a las 14:00 horas de un sábado no facilita la asistencia, pretende que su campo muestre una gran imagen de cara al partido ante el Girona, un encuentro que tanto el entrenador Guillermo Almada como los jugadores lo consideran "una auténtica final".

"El partido de este sábado ante los catalanes se plantea como una oportunidad clave de seguir en la pelea para el conjunto de la capital del Principado, que buscará lograr la tan ansiada victoria y sumar tres puntos que les permita seguir con opciones de alcanzar a los equipos que marcan la permanencia", explica el Real Oviedo en su comunicado.

Las 14 jornadas seguidas sin ganar un partido le han hecho distanciarse a 9 puntos de la salvación que marca ahora mismo el Getafe.