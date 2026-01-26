Girona 1-1 Getafe: Tablas en Montilivi con Davinchi muy presente y con Ter Stegen salvando los muebles

Debutó Ter Stegen a las órdenes de Míchel en detrimento de Gazzaniga. Luis Vázquez, que debutaba este lunes con los de Bordalás, hizo el gol del triunfo en el minuto 58 a pase de Juan Iglesias

Girona y Getafe se medían este lunes desde las 21:00 horas en el encuentro que servía para echar el cierre a la jornada 21 de LaLiga EA Sports. Si hace algunos meses le decían a los aficionados de Girona y Getafe que llegarían en la situación clasificatoria que están ahora, algunos no se lo creerían.

El Girona ha pasado una primera vuelta en la que ha estado durante 16 jornadas en puestos de descenso a LaLiga Hypermotion. El Getafe por su parte concluyó la jornada 11, donde se enfrentó precisamente el Girona, con los puestos europeos a tiro de piedra. El tiempo ha pasado y el Girona, gracias a una gran racha de tres victorias consecutivas, ha salido de esa zona y mira ahora hacia arriba y el Getafe ha caído a puestos de descenso.

Ter Stegen, la gran novedad en el once del Girona

Con estos números en la previa, el Girona de Míchel se presentó con una gran novedad en su once titular. Míchel no lo dudaba y ponía de inicio a Ter Stegen, recién llegado en calidad de cedido desde el Barcelona y dispuesto a demostrar que es uno de los mejores porteros de Europa.

Trató el Getafe de darle trabajo al Ter Stegen pero a pesar de su buen comienzo de partido, más intenso que los locales, no consiguieron tener ocasiones claras en los primeros instantes. Si dispuso de ellas el Girona y fue David Soria y el larguero los que evitaron que los de Míchel se fueran al descansa con ventaja en el marcador.

Vitor Reis puso a prueba al guardameta del Getafe con un gran remate de cabeza en una jugada ensayada de córner y el cancerbero se lució para mandarla a saque de esquina nuevamente en el 19. En el 24, fue Lemar, quien se sacó un gran disparo con su pierna izquierda al que David Soria solo pudo encomendarse para que no fuese dentro y sus rezos tuvieron respuesta con un larguero que evitó el gol de los locales.

El Getafe, a poco del final, tuvo una ocasión tan extraña como clara en un córner que se embarulló y terminó golpeando en el muslo de Álex Moreno que a punto estuvo de introducirla en su propia portería. No se añadió nada y con el 0-0 inicial se llegó al descanso.

El Girona vuelve a repetir el guion del primer tiempo pero Vázquez tiene otro plan

El Girona salió en el segundo tiempo tratando de adelantarse en el marcador. Los de Míchel, sin cambios, al igual que los azulones, no estuvieron tan incisivos en los primeros minutos de la primera mitad. Si fue letal el Getafe en el 58 cuando Vázquez remató a puerta un centro potente desde la izquierda de Juan Iglesias.

Debutaba este lunes Vázquez tras llegar procedente de Boca Juniors y lo hacía de la mejor forma posible. Mientras tanto, David Soria volvía a hacer de las suyas con una gran parada a disparo de Álex Moreno para evitar el empate local.

El Girona lo intenta con el ilusionante Echeverri

Míchel introdujo en el segundo tiempo a Echeverri por Lemar. El argentino trató de generar peligro de diferentes formas e incluso se animó a lanzar una falta en el pico del área a ocho para el final. Su disparo golpeó la barrera y le enseñó a Echeverri que el fútbol en Europa es muy diferente.

Ter Stegen salva un punto en Montilivi

Las intentonas del Girona tuvieron su recompensa en el 93 cuando Álex Moreno puso un gran balón desde la izquierda para que Vitor Reis hiciese el empate en el 93 y llevase la locura a Montilivi. Pero el protagonista de última hora fue Ter Stegen con una gran acción a bocajarro cuando parecía que el Getafe marcaría en el 95.