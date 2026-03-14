Real Oviedo - Valencia: horario, canal y dónde ver hoy en TV el partido de la jornada 28 de LaLiga

Se vuelve a disputar una nueva jornada de LaLiga EA Sports. El Carlos Tartiere disfrutará de un Real Oviedo - Valencia CF con tres puntos muy importantes en juego para ambos equipos. Los de Guillermo Almada buscarán la victoria que les dé un pequeño hilo de esperanza para poder salvar la categoría

Oviedo y Valencia CF se medirán de nuevo esta temporada, esta vez en el duelo correspondiente a la jornada 28 de LaLiga que se disputará en el Carlos Tartiere, y que tiene la oportunidad de seguir en el directo que ofrecerá ESTADIO Deportivo. Este segundo cara a cara de la temporada entre los dos equipos se disputará en la tarde de hoy, sábado 14 de marzo.

Una cita que es muy importante para los dos conjuntos debido a la situación en la que se encuentran. El conjunto valenciano respira mucho más tras sus dos últimas jornadas; los de Almada están condenados prácticamente al descenso. El Valencia CF, con los buenos resultados obtenidos en sus últimos partidos, ha conseguido salvar la primera bola de partido peligrosa de la temporada cuando se veía a tan solo dos puntos del descenso. El cuadro ché llega tras vencer en un descuento interminable al Deportivo Alavés en Mestalla y de ganar ante Osasuna en casa. Por otro lado, el Real Oviedo sigue inmerso en su temporada para el olvido tras su regreso a la primera división. Las jornadas se acaban y la distancia cada semana es más grande. Cinco son los partidos que lleva sin ganar el conjunto carbayón, una racha que se antoja incompatible con el objetivo de salvarse.

Intentar alejar el drama

Se miden dos equipos con objetivos similares pero en situaciones totalmente opuestas. Una tercera victoria consecutiva del Valencia CF podría ser un golpe sobre la mesa para alejarse de forma definitiva de los fantasmas del descenso. Actualmente, los de Corberán se posicionan siete puntos por encima del descenso.

Los de Guillermo Almada llegan descendidos virtualmente tras un mal regreso a la máxima categoría del fútbol español. La temporada se les está haciendo larga y en ningún momento del curso ha habido una reacción positiva de la plantilla. El Real Oviedo se sitúa a ocho puntos del Elche CF, equipo que marca la salvación.

Real Oviedo - Valencia CF: ¿A qué hora empieza el partido?

El partido que enfrenta al Real Oviedo ante el Valencia CF, correspondiente al partido de la jornada 28 de LaLiga EA Sports, se disputará en el Carlos Tartiere hoy sábado 14 de marzo de 2026, a partir de las 18:30 horas. Se esperan lluvias de poca intensidad y una temperatura de 9º durante la hora del partido.

Real Oviedo - Valencia CF: ¿Dónde verlo por televisión?

Este encuentro liguero que mide a ambos conjuntos se podrá ver por plataforma de pago, más concretamente en DAZN LaLiga (dial 55 en Movistar+ y dial 113 en Orange). Como es habitual, existe la opción de visionarlo en diversos dispositivos a través de sus aplicaciones. También se podrá seguir a través de LaLiga TV Bar.

Real Oviedo - Valencia CF: ¿Cómo seguir online este duelo?

Más allá de seguirlo por televisión, existe la alternativa de no perderse nada de este encuentro en el directo que ofrece ESTADIO Deportivo a través de www.estadiodeportivo.com con un detallado minuto a minuto con todos los pormenores de lo que acontezca sobre el verde del Carlos Tartiere. La cobertura de ESTADIO proseguirá tras la conclusión del encuentro con la crónica, las declaraciones de los protagonistas en zona mixta y rueda de prensa y las notas de los futbolistas.