Guillermo Almada cree en la salvación del Oviedo: "Lo único que no pueden hacer estos futbolistas es dejar de pelear"

El entrenador uruguayo celebró la victoria ante el Valencia, que coloca a los asturianos a cinco puntos de la salvación, y se declaró "optimista por naturaleza" al valorar las opciones de permanencia en LaLiga

Como no podía ser de otro modo, Guillermo Almada mostró su satisfacción por la victoria obtenida ante el Valencia, al que los asturianos, que solo han logrado cuatro triunfos en lo que va de temporada, ya consiguieron derrotar en la primera vuelta en Mestalla, en aquella ocasión con Veljko Paunovic en el banquillo.

Para el uruguayo es el segundo partido ganado desde que aterrizó en el Carlos Tartiere y gracias a ello su equipo sigue con vida. No en vano, se sitúa a cinco puntos de la salvación a las puertas de un choque vital ante el Levante, de ahí la felicidad del charrúa, que repartió méritos entre todos.

El sufrimiento final, "comprensible"

"Quiero felicitar a los jugadores por su entrega. Es un triunfo que necesitábamos. Estamos haciendo cosas bien. Me gustaría darle más intensidad al juego pero eso lleva tiempo y no se logra de un día para el otro. Jugando cada cuatro o cinco días es difícil. Hicimos un gran primer tiempo. Después sufrimos al final porque nos hundimos y fuimos para atrás pero es comprensible por la situación que estamos viviendo", explicó al analizar un encuentro en el que los suyos defendieron con uñas y dientes la ventaja en los últimos minutos.

"Administramos bien la pelota, presionamos bien por momentos. Tuvimos oportunidades de gol. El desgaste nos pasó un poco factura. Yo soy más de sufrir y celebrar poco. Me alegro por los jugadores, que estaban golpeados. Por muchos partidos que merecimos ganar y no lo conseguimos. Hay que sostener más tiempo el juego durante los 90 minutos", insistió en su análisis del choque.

Un triunfo "muy justo"

Por todo ello, Almada consideró "muy justo" el triunfo del Oviedo. "Hicimos 65 minutos muy buenos y los podíamos haber coronado con el segundo gol que nos anularon. Después defendimos lo que teníamos y lo hicimos bien", mostrándose esperanzado con respecto a las posibilidades de alcanzar la salvación.

"Lo único que no pueden hacer estos futbolistas es dejar de pelear. Soy optimista por naturaleza y porque veo a los jugadores entrenar. Solo podemos pensar en el Levante y después veremos", concluyó el técnico uruguayo, que elogió a David Costas, el autor del único gol: Hoy lo recuperamos después de la lesión. Es un gran futbolista, con una estirpe enorme. Muy merecido el gol. Es un gran profesional y un líder. Ha tenido un rendimiento espectacular", sentenció.

La emoción de David Costas: "Es la hostia, he pensando en mi hijo"

Por su parte, el propio David Costas, que se estrenó como goleador en Primera división, mostró también su alegría al término del encuentro y desveló que su tanto ha llegado en un momento muy especial para él. "Llevaba mucho tiempo fuera, seis semanas sin competir. Volver así es la hostia. Estoy muy contento. Llevamos sufriendo muchas semanas. Esta victoria es para la gente y para el vestuario, que lo necesitaba. He pensado en mi hijo, voy a ser padre dentro de diez días", señaló, corroborando las palabras de su entrenador sobre las opciones de permanencia.

"Siempre tuvimos claro que el equipo compite y no se cae. Hasta que no digan lo contrario las matemáticas, lo vamos a pelear. Vamos a ir a Valencia como una final, a competir e intentar sacar el partido", destacó.