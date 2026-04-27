Llamamiento a la afición del Betis para recibir al Oviedo en La Cartuja

El club celebra "una semana muy productiva" antes de afrontar las cinco últimas jornadas de LaLiga EA Sports. En tres de ellas, el Betis jugará como local -ante tres equipos que luchan por no descender- y ha puesto precios populares para hacer que en mayo se viva en La Cartuja la tercera de las Fiestas de Primavera, tras la Semana Santa y la Feria de Abril

El Real Betis vive un 'Lunes de Resaca' de lo más dulce, debido al meritorio y merecido punto rescatado sobre la bocina en el choque del pasado viernes ante el Real Madrid, sólo tres días después de reencontrarse en Girona con una victoria liguera que se ha resistido durante más de dos meses. La quinta plaza, a la espera de saber si tiene valor de Champions o de Europa League, está bastante más encarrilada y la entidad pide un empujó de su gente para terminarla de amarrar ante tres rivales que luchan por eludir el descenso.

El Real Betis celebra "una semana muy productiva" para amarrar la quinta plaza de LaLiga

El Betis ha sumado cuatro puntos de los seis últimos puntos en juego, cifra que ha sabido aún mejor después de presenciar los balances de 0/6 en el RC Celta de Vigo, 1/6 en la Real Sociedad y 3/6 por parte del Getafe CF. Así, ahora aventaja en seis puntos tanto al sexto, el equipo azulón (44), como al séptimo, el cuadro celeste (44); y en siete al conjunto 'txuri-urdin' (43), que es octavo por delante de CA Osasuna (42) y Athletic Club (41).

Además, los verdiblancos cuentan con la ventaja extra de jugar en casa tres de los cinco partidos que restan para el final de LaLiga EA Sports y, después de "una semana muy productiva", desde el club han realizado un llamamiento a su fiel afición de cara a la primera de esas citas en La Cartuja: contra el colista, el Real Oviedo, a las 18:30 horas del próximo domingo 3 de mayo.

"La recta final se acerca y cada detalle cuenta. Consigue ya tu entrada para el Real Betis - Real Oviedo y hagamos que la victoria se quede en La Cartuja", es el mensaje que lanza la entidad a través de las redes sociales, con un montaje en el que apela al conocido cántico de "Betis, mi viejo amigo, esta tarde volveré a estar contigo" y un enlace para la compra online de entradas para este encuentro de la jornada 34 con precios populares que van desde los 28 hasta los 54 euros.

Las entradas en todos los partidos del Betis en La Cartuja durante la temporada 2025/2026

Esta recta final de la presente temporada ya no será igual de ilusionante tras el batacazo en la UEFA Europa League, pero la opción de meterse en la Champions aún sigue viva y el club quiere estirar las Fiestas de la Primavera hispalense poniendo el mejor broche posible a esta 2025/2026.

Y es que, pese a las merecidas críticas, sabe que el beticismo nunca ha faltado a su cita y bien podría responderle con otro cántico: "No me falles, Real Betis, no nunca te he fallado". A la espera de esa guinda, amasa un 97,5% de probabilidades de lograr el objetivo mínimo de repetir en competición continental por sexto año consecutivo y un 90% de ser quinto, según los cálculos estadísticos de Fran Martínez en @LaLigaEnDirecto.

El peor dato de asistencia de la temporada son los 37.635 espectadores del duelo de octavos de final de la Copa del Rey contra el Elche CF (2-1), en un dato totalmente aislado. De hecho, el Betis ha superado los 50.000 concurrentes en 21 de sus 24 encuentros como local en La Cartuja. Además de esa cita copera, sólo hay otras dos excepciones en los partidos de la Europa League con el Feyenoord de Rotterdam (42.688) y el FC Utrecht (46.170). En cambio, hasta en seis ocasiones se han juntado más de 60.000 personas.

La última vez, frente al SC Braga, cuando se agotaron todas las localidades y no se marcó un nuevo récord histórico sólo por culpa de las limitaciones que impone la UEFA y que evitaron completar un aforo que roza los 70.000. De esta forma, la marca a batir son las 67.447 personas que se dieron cita en La Cartuja durante El Gran Derbi ante el Sevilla FC del 1 de marzo. Contra el Oviedo será la antepenúltima oportunidad para rebasar esa cifra. La penúltima, con el Elche CF (13 de mayo) y la última, ante el Levante UD (24-M).