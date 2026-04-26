Una jornada a pedir de boca por la quinta plaza: ningún perseguidor le recorta, sino lo contrario

El empate postrero ante el Real Madrid vale oro para los verdiblancos, que, a falta de 15 puntos, sacan seis a azulones (con el duelo directo ganado) y celestes (empatado, pero mucho mejor en el balance general); el domingo 3-M recibe a un colista casi sin opciones de salvación

El tanto de Héctor Bellerín en el minuto 94 que rescataba un punto sobre la bocina ante el Real Madrid vale oro para el Real Betis, que, lejos de dar alguna licencia a sus perseguidores, aumenta o mantiene (en el peor de los casos) las distancias con todos, salvo el CA Osasuna, que, con su triunfo igualmente apurado ante el Sevilla FC por 2-1, recorta unidades y, con 42, se sitúa a ocho de los heliopolitanos. La jornada 32ª de LaLiga ha sido fantástica para los intereses verdiblancos, que dan un gran paso al frente por una quinta plaza que reparte el único billete restante para la Europa League que, además, podría ser de Champions League a la postre.

Empataron los de Pellegrini, lo hizo también la Real (que pasó del 1-3 al 3-3 en Vallecas y se habría puesto a cinco puntos a dos fechas de recibir al Real Betis en Anoeta) y perdieron Athletic Club, Getafe CF y, en el duelo que cerraba el domingo, el RC Celta de Vigo, que no pudo empezar peor en Villarreal (perdía 1-0 de penalti, obra de Gerard Moreno, en el minuto 2), encajando el segundo antes de la media hora y siendo luego incapaz de reaccionar (2-1). A pedir de boca, ya que abrochará con seis puntos sobre sus más inmediatos perseguidores, azulones y celestes, ganando el duelo directo a los primeros y empatando con los segundos, pero con +7 de ventaja en el average general.

Además, los donostiarras siguen a siete puntos (todo con solamente 15 en liza), se cuela por ahí el CA Osasuna (ahora a ocho unidades) y se descuelgan los vizcaínos, con el duelo directo a su favor, pero nueve de desventaja. Una ocasión, por ende, pintiparada para pisar el acelerador y poder disputar, como suele decirse, en chanclas las últimas jornadas del campeonato, donde ejercerán los del 'Ingeniero' de jueces del descenso al recibir a Elche CF y Levante UD en el Estadio de La Cartuja en la 36ª y la 38ª, respectivamente. Una cuestión con bastante morbo al estar implicado su eterno rival, el Sevilla FC, que ha caído al pozo este fin de semana.

El Oviedo, su próximo rival, con pocas o nulas esperanzas

Si había un resultado que podía interesar, fuera de su pugna por la quinta plaza, entre los de abajo al Real Betis era el triunfo del Elche CF ante el Real Oviedo. Los carbayones, que vienen de salvar sólo un empate en casa ante el Villarreal CF, no tenían margen de error, cayendo por 1-2 para acercarse un poco más al descenso. Aunque matemáticamente todavía con opciones por lo apretado que está todo entre los últimos clasificados, este resultado deja a los de Guillermo Almada con 28 puntos, a siete de la permanencia (a falta de 15) y con el duelo directo empatado con la referencia ahora para salir a flote, el RCD Mallorca, al que deberá visitar en la última fecha. Si bien los asturianos no bajarán los brazos, desde luego visitarán el domingo 3-M el Estadio de La Cartuja con muchos menos bríos y ánimos.