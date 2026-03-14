Corberán no se muerde la lengua tras la derrota del Valencia en Oviedo: "Ha sido nefasto"

El técnico che se mostró muy crítico con el partido de su equipo, que en su opinión regaló 55 minutos, y pidió "perdón" a la afición por la imagen ofrecida, asumiendo toda la responsabilidad

El Valencia se presentó en el Carlos Tartiere subido en la ola de su mejor racha de la temporada. Después de dos victorias consecutivas, y con el descenso a siete puntos de distancia, en el entorno che se comenzó a hablar de Europa. Y aunque en la previa su entrenador, Carlos Corberán, aseguraba no tener "miedo" a pronunciar ese reto, lo cierto es que a su equipo, en la práctica, pareció darle pavor. Solo así se explica que estuviese tanto tiempo a merced del colista Oviedo, que lo hizo todo para llevarse los tres puntos y solo sufrió con el arreón final de orgullo valencianista.

Mucho tiempo regalado al rival

Tras el encuentro, el preparador de Cheste no ponía paños calientes a la derrota por la mínima y se mostraba especialmente duro con su equipo, admitiendo que regalaron al rival toda la primera mitad y buena parte de la segunda. "Ha sido un partido nefasto. Hemos desperdiciado 50 o 55 minutos de partido. Nos vamos jodidos porque este no es el rendimiento que nosotros tenemos", señaló de forma contundente Corberán en los micrófonos de DAZN.

El despiste en la acción del 1-0

Además, el técnico che se refirió a la jugadfa del único tanto del partido, obra de David Costas a la media hora, que llegó tras un córner que pilló a su defensa desprevenida. "Ha sido una jugada en la que ellos han estado más rápidos. Nos han sorprendido jugando en corto. Nos hemos desajustado y por eso viene esa acción del gol", explicó.

"Durante toda la primera parte el equipo ha sido inofensivo. Ni sólidos ni agresivos. Cuando no competimos a la altura que hay que competir, es muy difícil ganar a cualquier equipo. La clave era el partido de hoy y el Valencia hoy no ha competido durante 55 minutos. Es imposible competir un partido así. Nos jugábamos tres puntos muy valiosos, pero no por mirar arriba y abajo. Estamos dolidos", insistió el de Cheste, que no cree que exista falta de exigencia desde las altas esferas del club.

La falta de exigencia y el apoyo del club

“La comodidad en el Valencia no puede existir, lo que ha existido es un partido nefasto. Tenemos que ir a ganar siempre. Nunca ha habido un mensaje poco ambicioso. Queríamos acabar la jornada con 35 puntos. No hemos estado a la altura. Queda máxima autocrítica y pedir perdón a los aficionados. Entendemos su disgusto. Hoy el equipo ha competido por debajo del nivel necesario”, continuó.

Además, Corberán valoró el apoyo que le muestran públicamente desde club a través del CEO de Fútbol, Ron Gourlay, e insistió en que no cree que haga falta otro discurso para subir la exigencia. "No tengo la sensación de que nadie dentro del club tenga que hacer de 'poli malo'. Llevamos un tramo de temporada donde la sensación no es esta. El partido no ha salido como tendría que salir. Hoy ha sido un error nuestro y el máximo responsable soy yo. Desde la intensidad hasta la organización. Nadie está contento, ni Ron Gourlay, ni la plantilla ni nadie del Valencia”, sentenció.

En cuanto al Oviedo, valoró buen partido, pero dejó claro una vez más que en su opinión fueron deméritos propios los que hicieron que el Valencia se marchara de vacío de la capital asturiana. "No me ha sorprendido su planteamiento, pero mi sensación es que no hemos estado a la altura", zanjó.